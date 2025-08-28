ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Ziel für Nvidia auf 215 Dollar - 'Overweight'
- JPMorgan hebt Nvidia-Kursziel auf 215 US-Dollar an
- Einstufung bleibt bei "Overweight" für Nvidia
- Übertreffende Erwartungen im KI-Sektor weiterhin vorhanden
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nvidia nach soliden Geschäftszahlen von 170 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Muster übertroffener Erwartungen und höherer Ziele bleibe beim KI-Konzern bestehen, schrieb Harlan Sur am Donnerstag. Nvidia sichere sich weiterhin einen Löwenanteil der Investitionen in diesen Bereich./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 01:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 01:12 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 153,1 auf Tradegate (28. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 190,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 215,00USD was eine Bandbreite von +0,66 %/+39,63 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 215 US-Dollar
Junge, ehrlich. Das geht so nicht. Wo ist denn bitte die Gewinnmarge wahnsinnig unter Druck geraten? Im Gegenteil: Sie stabilisiert sich über 70% (!!!! 70!!!), fürs nächste Quartal wird mit 73% kalkuliert.
Deutsche Bank ist OK. Die haben im April 24 Tesla auf 125,- USD gesenkt. 6 Monate später stand Tesla bei 488,-