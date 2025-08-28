JEFFERIES stuft Delivery Hero auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Buy" belassen. Die Marktreaktion auf die Halbjahreszahlen sei schwer vorherzusagen, schrieb Giles Thorne am Donnerstag. Klar positiv wertet er das gute zweite Quartal mit den solide übertroffenen operativen Ergebniserwartungen (Ebitda) sowie höherer Wachstumsdynamik. Als negativ sieht er zwar das revidierte Ebitda-Jahresziel, die Kürzung sei allerdings rein währungsbedingt erfolgt, was keine Überraschung sein dürfte./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:12 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 23,42EUR auf Tradegate (28. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Giles Thorne
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 41
Kursziel alt: 41
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte