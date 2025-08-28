    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) habe die Markterwartungen im zweiten Quartal etwas verfehlt. Das operative Ergebnis des Halbjahrs (Ebitda) liege derweil höher. Nach dem währungsbedingt gesenkten Jahresziel sieht der Experte etwas Korrekturbedarf für den Ebitda-Konsens./rob/ag/mis

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 23,42EUR auf Tradegate (28. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Wassachon Udomsilpa
    Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 45
    Kursziel alt: 45
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


