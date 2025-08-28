RBC stuft Delivery Hero auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Outperform" belassen. Die Halbjahresergebnisse seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag. Das Wachstum des Bruttowarenvolumens (GMV) habe die Markterwartungen im zweiten Quartal etwas verfehlt. Das operative Ergebnis des Halbjahrs (Ebitda) liege derweil höher. Nach dem währungsbedingt gesenkten Jahresziel sieht der Experte etwas Korrekturbedarf für den Ebitda-Konsens./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:30 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,27 % und einem Kurs von 23,42EUR auf Tradegate (28. August 2025, 09:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Wassachon Udomsilpa
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 45
Kursziel alt: 45
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
