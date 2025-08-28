Allane: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025!
Allane Mobility Group beeindruckt mit starkem Wachstum und optimistischen Aussichten für 2025.
Foto: adobe.stock.com
- Allane Mobility Group verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Umsatzwachstum von 27,1 % auf 272,6 Mio. Euro.
- Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich auf 5,2 Mio. Euro, im Vergleich zu -24,6 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
- Der Konzernvertragsbestand stieg auf 152.700 Verträge, was einem Anstieg von 6,4 % im Vergleich zum Ende des Vorjahres entspricht.
- Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Vertragsbestand zwischen 150.000 und 170.000 Verträgen.
- Der operative Konzernumsatz für 2025 wird zwischen 570 und 620 Millionen Euro prognostiziert.
- Das Unternehmen sieht eine positive Entwicklung im Captive-Leasing-Geschäft, das maßgeblich zum Wachstum beiträgt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2025, bei Allane ist am 28.08.2025.
Der Kurs von Allane lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,650EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,47 % im Plus.
ISIN:DE000A0DPRE6WKN:A0DPRE
