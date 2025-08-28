    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    ANALYSE-FLASH

    Barclays belässt Nvidia auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Barclays belässt Nvidia auf "Overweight" mit 200 USD.
    • Netzwerk- und Gaming-Sektor füllt "China-Lücke".
    • Politische Unsicherheiten prägen Geschäft mit China.
    Foto: NVIDIA Corporation

    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nvidia nach den Zahlen mit einem Kursziel von 200 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Netzwerk- und Gaming-Geschäft des Chipkonzerns füllten die "China-Lücke", schrieb Tom O'Malley am Donnerstag. Das Geschäft mit dem Reich der Mitte sei gekennzeichnet von "politischem Hin und Zurück"./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:59 / GMT

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 152,9 auf Tradegate (28. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +0,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 190,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 155,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 215,00USD was eine Bandbreite von +0,70 %/+39,68 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: Barclays Capital
    Kursziel: 200 US-Dollar

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener Wert
