    Paukenschlag: BYD überholt Tesla in der Europäischen Union!

    Während die Zulassungszahlen von Tesla in der EU im Juli um 42 Prozent einbrachen, konnte BYD seine Zulassungszahlen verdreifachen. Insgesamt wurden im Juli in der Europäischen Union wieder deutlich mehr Pkw zugelassen.

    Foto: Akila Jayawardena - NurPhoto

    Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat wurden im Juli in der EU wieder deutlich mehr Autos zugelassen. Wie der Herstellerverband Acea mitteilte, stiegen die Zulassungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,4 Prozent auf 914.680 Fahrzeuge. Besonders gefragt waren Elektro- und Hybridmodelle.

    Allerdings wurden in den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres mit knapp 6,5 Millionen Fahrzeugen 0,7 Prozent weniger Autos zugelassen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

    Besonders stark präsentierten sich im Juli die großen deutschen Hersteller. Volkswagen und BMW verbuchten deutliche Zuwächse, was den Eindruck einer beginnenden Stabilisierung auf dem europäischen Markt verstärkt.

    Ein Paukenschlag kam aus dem Segment der Elektroautos: Tesla, bislang der Platzhirsch, musste einen massiven Rückgang hinnehmen. Die Zulassungen brachen im Juli um rund 42 Prozent auf nur noch 6.600 Fahrzeuge ein. Diese Lücke nutzte der chinesische Rivale BYD, dessen Verkäufe in der EU sich verdreifachten. Mit 9.698 neu zugelassenen Autos überholte der chinesische Konzern den US-Wettbewerber erstmals und sicherte sich auch die Führung beim Marktanteil. Für Tesla ist dies ein weiterer Hinweis auf die wachsende Konkurrenz durch chinesische Hersteller, die mit aggressiven Preisen und einem breiten Modellangebot zunehmend in Europa auftreten.

    Allerdings bleibt die Elektromobilität insgesamt hinter den Erwartungen zurück. Der Anteil reiner batterieelektrischer Autos erreichte im Juli lediglich 15,6 Prozent – deutlich weniger, als sich die Branche im Zuge der Transformation erhofft hatte. Hybride hingegen bleiben auf der Überholspur: Fahrzeuge mit kombiniertem Antrieb erfreuen sich weiterhin der größten Nachfrage und gelten laut Acea als aktuell bevorzugte Wahl der Kunden.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



