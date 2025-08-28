Thyssenkrupp Nucera: 1,4 GW Elektrolyseur für Grünes Eisen-Projekt
Ein Meilenstein für die grüne Industrie: Progressive Green Solutions und thyssenkrupp nucera starten ein revolutionäres Projekt zur Herstellung von grünem Eisen in Australien.
Foto: thyssenkrupp nucera
- Progressive Green Solutions (PGS) wählt thyssenkrupp nucera als bevorzugten Lieferanten für einen 1,4 GW Elektrolyseur zur Herstellung von grünem Eisen in Australien aus.
- Das Projekt zielt darauf ab, jährlich bis zu 7 Millionen Tonnen grüne Eisenpellets zu produzieren, von denen die Hälfte in 2,5 Millionen Tonnen grünes heißbrikettiertes Eisen (HBI) umgewandelt wird.
- Die Produktion wird zu 100 Prozent mit lokal erzeugter erneuerbarer Energie betrieben und soll die CO2-Emissionen im Vergleich zur herkömmlichen Stahlproduktion um bis zu 90 Prozent reduzieren.
- thyssenkrupp nucera wird mit seiner skalierbaren Alkalischen Wasserelektrolyse-Technologie den benötigten grünen Wasserstoff liefern.
- Das Projekt hat das Potenzial, die Region Mid West in Westaustralien zu einem globalen Zentrum für die Produktion von grünem Eisen zu machen, mit ersten Exporten ab 2029.
- PGS plant, langfristig bis zu 30 Millionen Tonnen DR-Qualitäts-Grünpellets und 10 Millionen Tonnen grünes HBI pro Jahr zu produzieren und zu exportieren.
