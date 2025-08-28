    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Börsen Start Update

    Börsenstart Europa - 28.08. - FTSE Athex 20 stark +2,20 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX steht bei 24.159,69 PKT und gewinnt bisher +0,41 %.
    Top-Werte: Commerzbank +2,42 %, Porsche AG +2,03 %, Continental +1,91 %
    Flop-Werte: Qiagen -1,23 %, E.ON -0,61 %, Fresenius Medical Care -0,31 %

    Der MDAX steht bei 30.596,87 PKT und gewinnt bisher +0,38 %.
    Top-Werte: Delivery Hero +4,60 %, Lanxess +2,87 %, Hugo Boss +2,52 %
    Flop-Werte: Redcare Pharmacy -5,81 %, Scout24 -0,75 %, Bilfinger -0,74 %

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:47) bei 3.757,01 PKT und steigt um +0,22 %.
    Top-Werte: CANCOM SE +3,70 %, SMA Solar Technology +3,61 %, SUESS MicroTec +2,58 %
    Flop-Werte: Qiagen -1,23 %, HENSOLDT -0,59 %, Draegerwerk -0,36 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.424,84 PKT und steigt um +0,56 %.
    Top-Werte: Pernod Ricard +9,01 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +4,31 %, Stellantis +2,58 %
    Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,34 %, Iberdrola -0,88 %, EssilorLuxottica -0,84 %

    Der ATX steht bei 4.675,11 PKT und gewinnt bisher +0,55 %.
    Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +5,47 %, DO & CO +2,22 %, Lenzing +1,30 %
    Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,09 %, Verbund Akt.(A) -1,60 %, Oesterreichische Post -1,36 %

    Der SMI steht aktuell (09:59:47) bei 12.244,45 PKT und steigt um +0,28 %.
    Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,55 %, Sika +1,10 %, Amrize +1,05 %
    Flop-Werte: Lonza Group -0,54 %, Roche Holding -0,43 %, Zurich Insurance Group -0,14 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:20) bei 7.820,84 PKT und steigt um +0,90 %.
    Top-Werte: Pernod Ricard +9,01 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +4,31 %, Renault +3,91 %
    Flop-Werte: ENGIE -1,32 %, Veolia Environnement -0,89 %, EssilorLuxottica -0,84 %

    Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.656,76 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.
    Top-Werte: Getinge (B) +2,25 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,97 %, SSAB Registered (A) +1,75 %
    Flop-Werte: Tele2 (B) -0,12 %, ABB -0,05 %, Essity Registered (B) -0,04 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.110,00 PKT und gewinnt bisher +2,20 %.
    Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,66 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,63 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,50 %
    Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,57 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,71 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,11 %



