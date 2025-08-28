Erholung von Pernod Ricard nimmt Form an - EuroStoxx-Spitze

Ein mauer Konsum in China und den USA hatte den Spirituosenhersteller belastet. Dennoch hätten die Franzosen die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy vom Investmenthaus Jefferies. Im Aktienkurs sei eine Menge Unsicherheit bereits eingepreist./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,68 % und einem Kurs von 106,6 auf Tradegate (28. August 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 26,66 Mrd..

Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 148,00EUR was eine Bandbreite von -19,89 %/+39,49 % bedeutet.