AKTIE IM FOKUS
Erholung von Pernod Ricard nimmt Form an - EuroStoxx-Spitze
- Pernod Ricard-Aktien steigen um 6,2 Prozent.
- Höchster Stand seit März, Talfahrt scheint beendet.
- Ergebniserwartungen trotz schwachem Konsum übertroffen.
PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Pernod Ricard haben sich am Donnerstag nach Jahreszahlen mit einem kräftigen Satz nach oben an die Spitze im EuroStoxx 50 gesetzt. Im frühen Handel erreichten sie den höchsten Stand seit März, zuletzt gewannen sie 6,2 Prozent.
Die Kurserholung seit diesem Sommer nimmt Form an. Die steile, über zwei Jahre dauernde Talfahrt, während der sich der Kurs mehr als halbiert hatte, scheint beendet.
Ein mauer Konsum in China und den USA hatte den Spirituosenhersteller belastet. Dennoch hätten die Franzosen die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy vom Investmenthaus Jefferies. Im Aktienkurs sei eine Menge Unsicherheit bereits eingepreist./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,68 % und einem Kurs von 106,6 auf Tradegate (28. August 2025, 09:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 26,66 Mrd..
Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 113,78EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 148,00EUR was eine Bandbreite von -19,89 %/+39,49 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Pernod Ricard - 853373 - FR0000120693
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pernod Ricard. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Diageo produziert in Amerika. Oder sehe ich was falsch?