Grünen-Fraktionschefin
Bundesregierung muss bei Stahlbranche handeln
- Dröge fordert sofortige Lösungen für Stahlkrise.
- Merz soll in Brüssel für Handelsschutz eintreten.
- Konkurrenz und hohe Preise belasten Stahlproduktion stark.
BERLIN (dpa-AFX) - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge fordert die Bundesregierung angesichts der Krise der Stahlindustrie zum Handeln auf. Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Wenn die Koalitionsspitzen heute in Würzburg zusammenkommen, müssen sie Lösungen für die Stahlbranche liefern. Kommissionen und Gipfel hat die Bundesregierung schon genug eingesetzt, jetzt ist es Zeit zu handeln." Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) müsse sich persönlich in Brüssel für wirksamen Handelsschutz für die Stahlbranche und eine Allianz für Handel und Klima einsetzen, um neue Absatzmärkte zu schaffen.
Die Spitzen der Koalitionsfraktionen von Union und SPD im Bundestag kommen am Donnerstag zu einer zweitägigen Klausur in Würzburg zusammen. Nach einem Vorstoß mehrerer Bundesländer hatte sich auch SPD-Chef Lars Klingbeil für ein Gipfeltreffen zur Stärkung des Stahl-Standorts Deutschland ausgesprochen.
Wegen harter Konkurrenz vor allem aus Asien, hoher Energiepreise und der Konjunkturschwäche hatte die deutsche Stahlbranche zuletzt deutlich weniger Stahl hergestellt. Anfang Juni hatte US-Präsident Donald Trump die Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte auf 50 Prozent hochgeschraubt - zuvor waren es noch 25 Prozent. Diese Zölle sind nicht Teil der Vereinbarung zwischen den USA und der Europäischen Union. Dröge sprach von einem miserablen Zoll-Deal mit Trump./hoe/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,33 % und einem Kurs von 22,86 auf Tradegate (28. August 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,97 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,60 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +33,57 %/+0,18 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Indiens Sechs-U-Boot-Plan, um den Würgegriff des Drachen zu durchbrechen
Indien hat das 70.000 Millionen Rupien-Projekt-75(I) sanktioniert und sich für die deutsche ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) mit Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) entschieden, um sechs hochmoderne dieselelektrische Angriffs-U-Boote für die Marine zu bauen. Diese U-Boote mit Air Independent Propulsion (AIP) bleiben bis zu drei Wochen unter Wasser und bieten eine verbesserte Tarnung und die Fähigkeit, schwere Torpedos und Marschflugkörper wie Brahmos NG abzufeuern, die Seeverweigerung, die Unterwasserkriegsführung und die Abschreckung in der Region des Indischen Ozeans (IOR) zu stärken. Die Initiative vertieft die indisch-deutschen Verteidigungsbeziehungen, sichert 60 % des lokalen Inhalts, erweitert den Schiffbau von Make in India, diversifiziert Indiens U-Boot-Versorgungsbasis und bildet ein Gegengewicht zu Chinas PLAN-Aktivitäten und Pakistans Marinefortschritten. Sie unterstützt Indiens maritime Sicherheitsdoktrin, stärkt ihre Quad-Haltung und fördert ihre Bestrebungen der Blauwassermarine, indem sie die operative Reichweite von der Straße von Malakka bis zum Arabischen Meer erweitert.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/spd-chef-klingbeil-fordert-gipfeltreffen-zu-stahlhilfen,Uumwkyk
Wieder ein völlig Ahnungsloser! Es gibt doch gar keinen Ausgabepreis, da gar keine Aktien verkauft werden! Es gibt nur eine Erstnotierung der den TKA-Aktionären zugeteilten Aktien. Ob dieser Preis höher ausfällt als im Gegenzug die TKA-Aktien an Wert verlieren, das weiss heute niemand. Und immer wieder daran denken, das eine KGaA abgespalten wird und keine AG. Das ist ein erheblicher Unterschied!