    AKTIE IM FOKUS

    ProSiebenSat.1 steigen auf Zweijahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • ProSiebenSat.1-Aktien steigen um fast drei Prozent.
    • MFE hält nun knapp 60 Prozent an ProSiebenSat.1.
    • Anteilsverkauf von PPF beendet Bietergefecht.
    Foto: Matthias Balk - dpa

    (neu: Kursentwicklung und Händlerkommentare)

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursverlusten der Aktien von ProSiebenSat.1 sind diese am Donnerstag ins Plus gedreht. Mit einem Aufschlag von knapp drei Prozent auf 8,24 Euro erreichten sie den höchsten Stand seit zwei Jahren.

    Mit einem Anteilsverkauf des Großinvestors PPF an die Berlusconi-Gesellschaft Media for Europe (MFE) sei das Bietergefecht um ProSiebenSat.1 nun beendet, MFE halte mit knapp 60 Prozent die Mehrheit am deutschen Medienkonzern, sagte ein Händler. Die kräftigen Kursgewinne von MFE legten den Schluss nahe, dass Anleger in der Übernahme nun operative Vorteile für den italienischen Medienkonzern sähen. MFE legeten in Mailand um sechs Prozent zu.

    Eine Überraschung sei der Deal nicht, sagte ein weiterer Händler. Spätestens nach der Erhöhung des Kaufangebots durch MFE Ende Juli habe man mit dem Verkauf seines Anteils durch PPF an die Berlusconi-Holding rechnen können, sagte ein anderer Händler./bek/mis

    ProSiebenSat.1 Media

    +3,94 %
    -2,08 %
    +9,77 %
    +7,71 %
    +31,33 %
    +3,62 %
    -22,64 %
    -81,97 %
    -5,25 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 8,18 auf Tradegate (28. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -2,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Mrd..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +34,47 %/-2,20 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
