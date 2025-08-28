AKTIE IM FOKUS
ProSiebenSat.1 steigen auf Zweijahreshoch
- ProSiebenSat.1-Aktien steigen um fast drei Prozent.
- MFE hält nun knapp 60 Prozent an ProSiebenSat.1.
- Anteilsverkauf von PPF beendet Bietergefecht.
(neu: Kursentwicklung und Händlerkommentare)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach anfänglichen Kursverlusten der Aktien von ProSiebenSat.1 sind diese am Donnerstag ins Plus gedreht. Mit einem Aufschlag von knapp drei Prozent auf 8,24 Euro erreichten sie den höchsten Stand seit zwei Jahren.
Mit einem Anteilsverkauf des Großinvestors PPF an die Berlusconi-Gesellschaft Media for Europe (MFE) sei das Bietergefecht um ProSiebenSat.1 nun beendet, MFE halte mit knapp 60 Prozent die Mehrheit am deutschen Medienkonzern, sagte ein Händler. Die kräftigen Kursgewinne von MFE legten den Schluss nahe, dass Anleger in der Übernahme nun operative Vorteile für den italienischen Medienkonzern sähen. MFE legeten in Mailand um sechs Prozent zu.
Eine Überraschung sei der Deal nicht, sagte ein weiterer Händler. Spätestens nach der Erhöhung des Kaufangebots durch MFE Ende Juli habe man mit dem Verkauf seines Anteils durch PPF an die Berlusconi-Holding rechnen können, sagte ein anderer Händler./bek/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,94 % und einem Kurs von 8,18 auf Tradegate (28. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -2,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,77 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der ProSiebenSat.1 Media Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +34,47 %/-2,20 % bedeutet.
Auf der HV die Mehrheit ja, aber Beherrschungsvertrag nein… das sollte PPF noch blockieren können…
Sollen sie ruhig in Ruhe auszählen, ich gebe keine Stücke ab.