Exyte und JGC präsentieren „Nixyte" - neue EPC-Marke für Hightech-Industrien in Südostasien

STUTTGART, Deutschland, SINGAPUR und Tokio, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- Exyte, ein weltweit führendes Unternehmen in Design, Entwicklung und der Bereitstellung von ultra-reinen und nachhaltigen Anlagen für Hightech-Branchen wie Halbleiter und Mikroelektronik, und JGC Corporation, ein Pionier im Bereich Engineering und Bauwesen in Südostasien, haben „Nixyte" ins Leben gerufen – ihre neue gemeinsame EPC-Marke für Hightech-Industrien in Indonesien, den Philippinen, Vietnam und Thailand.

Nixyte entstand im Dezember 2023 zuerst als strategische Zusammenarbeit zwischen Exyte und JGC. Die Marke kombiniert das globale technische Know-how von Exyte mit dem regionalen Netzwerk und der starken Projektabwicklung von JGC. Nixyte wird sich auf die Entwicklung und den Bau von Anlagen für Halbleiter, Batterien, Rechenzentren und Biopharma konzentrieren und Kunden in Südostasien optimale Projektdurchführung bieten. Projekte werden unter einer einheitlichen Marke umgesetzt. Diese beruht auf integrierten Design-Build-Teams, den bewährten Fähigkeiten in der Realisierung von Großprojekten und einer umfassenden Projektunterstützung vom Konzept bis zum Betrieb von Anlagen.

Dr. Wolfgang Büchele, CEO von Exyte: „Mit Nixyte erweitern wir unser EPC-Geschäft in eine der dynamischsten Regionen für Hightech-Industrien. Die Marke vereint die globale technische Expertise von Exyte mit den regionalen Umsetzungskompetenzen von JGC, um innovative, nachhaltige und zuverlässige Anlagen bereitzustellen."

Shoji Yamada, Präsident der JGC Corporation, fügt hinzu: „Mit Nixyte profitieren Kunden von den kombinierten Stärken von JGC und Exyte. Gemeinsam liefern wir EPC-Lösungen, die auf die besonderen Marktanforderungen Südostasiens zugeschnitten sind und auf unserem gemeinsamen Bekenntnis zu Qualität, Sicherheit und termingerechter Umsetzung basieren."