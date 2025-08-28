Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
Erfrischende Neuigkeiten aus der Getränkewelt: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach meldet beeindruckende Halbjahreszahlen und setzt auf Wachstumskurs.
Foto: adobe.stock.com
- Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA veröffentlicht Halbjahreszahlen für 2025 mit einem Bruttoumsatz von 95,3 Mio. EUR, was einem Anstieg von 5,7 % entspricht.
- Das EBITDA beträgt 8,8 Mio. EUR und liegt damit 10,3 % über dem Vorjahresniveau von 8,0 Mio. EUR.
- Umsatzwachstum wird durch neue Sorten und Gebinde unterstützt, insbesondere durch die Hauptmarken Teinacher und Krumbach sowie die Saftmarken Vaihinger, Cocktail Plant und Klindworth.
- Die Geschäftsführung bestätigt die Umsatz- und Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2025, mit einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Halbjahresbericht 2025 ist auf der Unternehmenswebsite verfügbar.
- Mineralbrunnen Überkingen-Teinach ist ein börsennotiertes Unternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit einem breiten Produktportfolio in verschiedenen Getränkekategorien.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei Mineralbrunnen Ueberkingen-Teinach ist am 28.08.2025.
