Aurubis: Neue Dampfspeicheranlage stärkt Recycling in Lünen
Mit der Inbetriebnahme einer innovativen Dampfspeicheranlage in Lünen setzt Aurubis neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
- Aurubis hat eine Dampfspeicheranlage in Lünen in Betrieb genommen, die jährlich 2 Millionen m³ Erdgas und 5.000 Tonnen CO₂ einspart.
- Die Investition in die Anlage betrug rund 10 Millionen Euro und trägt über 1 Million Euro pro Jahr zum EBITDA der Aurubis-Gruppe bei.
- Die Anlage besteht aus vier Hochdruck-Dampfspeichern, die überschüssigen Dampf aus der Kupferproduktion speichern und bedarfsgerecht bereitstellen.
- Der Standort Lünen ist einer der größten Multimetall-Recyclingstandorte Europas und spezialisiert auf die Verarbeitung von kupferhaltigen Recyclingrohstoffen.
- Das Projekt wurde im Zeit- und Budgetrahmen abgeschlossen und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
- Aurubis verfolgt konzernweite Klimaziele, die eine Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 50 % bis 2030 vorsehen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Aurubis ist am 04.12.2025.
Der Kurs von Aurubis lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 98,43EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,29 % im Plus.
7 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 98,45EUR das entspricht einem Plus von +0,03 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.654,61PKT (+0,38 %).
+1,18 %
+0,83 %
+3,18 %
+22,79 %
+41,66 %
+53,15 %
+67,27 %
+65,15 %
+842,56 %
ISIN:DE0006766504WKN:676650
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
