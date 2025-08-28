    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis
    Aurubis: Neue Dampfspeicheranlage stärkt Recycling in Lünen

    Mit der Inbetriebnahme einer innovativen Dampfspeicheranlage in Lünen setzt Aurubis neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit.

    Aurubis: Neue Dampfspeicheranlage stärkt Recycling in Lünen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com
    • Aurubis hat eine Dampfspeicheranlage in Lünen in Betrieb genommen, die jährlich 2 Millionen m³ Erdgas und 5.000 Tonnen CO₂ einspart.
    • Die Investition in die Anlage betrug rund 10 Millionen Euro und trägt über 1 Million Euro pro Jahr zum EBITDA der Aurubis-Gruppe bei.
    • Die Anlage besteht aus vier Hochdruck-Dampfspeichern, die überschüssigen Dampf aus der Kupferproduktion speichern und bedarfsgerecht bereitstellen.
    • Der Standort Lünen ist einer der größten Multimetall-Recyclingstandorte Europas und spezialisiert auf die Verarbeitung von kupferhaltigen Recyclingrohstoffen.
    • Das Projekt wurde im Zeit- und Budgetrahmen abgeschlossen und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
    • Aurubis verfolgt konzernweite Klimaziele, die eine Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 50 % bis 2030 vorsehen.

