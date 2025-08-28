Welterbe Hallstatt mittels 3D Laservermessung aus Niederösterreich dokumentiert
Horn (ots) - RIEGL demonstriert die Kapazität des innovativen Portfolios an
Vermessungsgeräten bei umfangreichen Aufnahmen einer der bekanntesten Regionen
Österreichs
Mit dem im Jahr 2025 gestarteten Projekt will RIEGL aufzeigen, in welch breitem
Anwendungsbereich die Waldviertler Messgeräte eingesetzt werden können. In
Zusammenarbeit mit dem Welterbe Salzkammergut und der Gemeinde Hallstatt -
ebenfalls als UNESCO-Welterbe anerkannt - konnten bereits erste Schritte dieses
Vorzeigeprojekts umgesetzt werden.
Schon diese haben gezeigt, wie mit der 3D-Laserscanning-Technologie von RIEGL
aussagekräftige Erkenntnisse über unterschiedliche Umgebungen und Objektgrößen
hinweg geliefert und neue Dimensionen einer der bekanntesten Landschaften
Europas aufgezeigt werden können.
"Die Welterbestätte Hallstatt ist ein atemberaubender Ort, der für seine lange
Geschichte bekannt ist", sagt Bernhard Groiss, RIEGL Senior Technical Expert
LiDAR Applications. (LIDAR steht für Light Detection and Ranging - mit
sogenannten Laserpulsen wird die Umgebung vermessen). "In den letzten 8000
Jahren haben Menschen hier Salz abgebaut, sich den täglichen Herausforderungen
des Lebens in einer rauen alpinen Umgebung gestellt und die Landschaft zu dem
einzigartigen Kulturerbe gemacht, das sie heute ist. Die 3D-Aufnahme dieses
Ortes mit den verschiedenen von RIEGL entwickelten LiDAR-Sensoren ist nicht nur
eine große Ehre, sondern auch eine großartige Gelegenheit, die Fähigkeiten und
Eigenschaften des vielfältigen Portfolios von RIEGL-Sensoren und ihre
effizienten Vermessungsabläufe zu präsentieren".
Um die ehrgeizigen Ziele des Projekts zu erreichen, werden unterschiedliche
RIEGL Systeme kombiniert. So wurden im ersten Projektabschnitt das Gebiet sowohl
vom Flugzeug aus großflächig vermessen als auch Details vom klassischen
Vermessungsstativ aus erfasst. Eine spezielle Lasertechnologie - die sogenannte
Bathymetrie - ermöglicht sogar eine präzise Kartierung des Unterwassergeländes
der Hallstätter Gewässer.
An Land wurden die RIEGL Laserscanner VZ-4000i-25 und VZ-600i eingesetzt, um das
unterschiedliche Gelände, Gebäude und die kulturellen Sehenswürdigkeiten der
Region zu dokumentieren. Der VZ-4000i-25 mit seiner großen Reichweite von bis zu
4600 m und hoher Genauigkeit ist ideal, um aus der Distanz Details des
weitläufigen, bergigen Geländes und des Gletschers zu erfassen. Der VZ-600i
hingegen bietet eine extrem schnelle Datenerfassung und eine hohe
Detailauflösung, wodurch er sich perfekt für die Erfassung komplexer
architektonischer und archäologischer Strukturen innerhalb des historischen
Ortes und seiner Umgebung eignete.
Ebenfalls zum Einsatz kam die Möglichkeit den terrestrischen Scanner auch im
kinematischen Modus, also in Bewegung, zu verwenden. Konkret wurde eine
"Rucksack"-Lösung gewählt, bei der im "Vorübergehen" hochauflösende Daten einer
Vielzahl an Vermessungsszenarien erfasst werden konnten.
Optimierte Arbeitsabläufe im Feld sorgen für eine effiziente Projektabwicklung.
Die aufgenommenen Daten werden mit RIEGL Software-Paketen, wie RiSCAN PRO oder
RiPROCESS, praktischen Software-Tools und Plugins ausgewertet. Die
leistungsstarke Verarbeitung der Daten stellt sicher, dass diese dem Nutzer für
eine Interpretation aber auch für Dokumentation und Langzeitarchivierung rasch,
umfangreich und aussagekräftig zur Verfügung stehen. Anwendung finden diese
Daten in Bereichen wie Archäologie, Forstwirtschaft, Monitoring, Bauplanung und
vieles mehr.
Dokumentiert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird das Projekt über
die ESRI ArcGIS Map , eine Plattform des auf Vermessungssoftware spezialisierten
Anbieters ESRI, die es ermöglicht die aufgenommenen Messdaten übersichtlich
aufzubereiten und so für eine interaktive Nutzung bereitzustellen.
Die ersten Ergebnisse des Hallstatt-Projekts sind jetzt bereits verfügbar. In
der Fallstudie Hallstatt
(https://storymaps.arcgis.com/stories/dd9054a86722414ea5e58e66d2208e8e) finden
Sie interaktive Berichte zu den bereits abgeschlossenen Projekten und können mit
dabei sein, wenn RIEGL LiDAR - Scan für Scan - die Erforschung des kulturellen
Erbes neu definiert. Weitere Projektschritte sind bereits in der Umsetzung und
werden dann ebenfalls dort dokumentiert werden.
Pressekontakt:
RIEGL LMS GmbH
Frau Silvia Zaiser, Marketingmanager
mailto:szaiser@riegl.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147657/6105563
OTS: RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
