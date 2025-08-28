    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Welterbe Hallstatt mittels 3D Laservermessung aus Niederösterreich dokumentiert

    Hallstatt Casestudy - Esri Story Map Hier klicken um zur Hallstatt Projekt
    Story Map zu gelangen
    https://storymaps.arcgis.com/stories/dd9054a86722414ea5e58e66d2208e8e
    Horn (ots) - RIEGL demonstriert die Kapazität des innovativen Portfolios an
    Vermessungsgeräten bei umfangreichen Aufnahmen einer der bekanntesten Regionen
    Österreichs

    Mit dem im Jahr 2025 gestarteten Projekt will RIEGL aufzeigen, in welch breitem
    Anwendungsbereich die Waldviertler Messgeräte eingesetzt werden können. In
    Zusammenarbeit mit dem Welterbe Salzkammergut und der Gemeinde Hallstatt -
    ebenfalls als UNESCO-Welterbe anerkannt - konnten bereits erste Schritte dieses
    Vorzeigeprojekts umgesetzt werden.

    Schon diese haben gezeigt, wie mit der 3D-Laserscanning-Technologie von RIEGL
    aussagekräftige Erkenntnisse über unterschiedliche Umgebungen und Objektgrößen
    hinweg geliefert und neue Dimensionen einer der bekanntesten Landschaften
    Europas aufgezeigt werden können.

    "Die Welterbestätte Hallstatt ist ein atemberaubender Ort, der für seine lange
    Geschichte bekannt ist", sagt Bernhard Groiss, RIEGL Senior Technical Expert
    LiDAR Applications. (LIDAR steht für Light Detection and Ranging - mit
    sogenannten Laserpulsen wird die Umgebung vermessen). "In den letzten 8000
    Jahren haben Menschen hier Salz abgebaut, sich den täglichen Herausforderungen
    des Lebens in einer rauen alpinen Umgebung gestellt und die Landschaft zu dem
    einzigartigen Kulturerbe gemacht, das sie heute ist. Die 3D-Aufnahme dieses
    Ortes mit den verschiedenen von RIEGL entwickelten LiDAR-Sensoren ist nicht nur
    eine große Ehre, sondern auch eine großartige Gelegenheit, die Fähigkeiten und
    Eigenschaften des vielfältigen Portfolios von RIEGL-Sensoren und ihre
    effizienten Vermessungsabläufe zu präsentieren".

    Um die ehrgeizigen Ziele des Projekts zu erreichen, werden unterschiedliche
    RIEGL Systeme kombiniert. So wurden im ersten Projektabschnitt das Gebiet sowohl
    vom Flugzeug aus großflächig vermessen als auch Details vom klassischen
    Vermessungsstativ aus erfasst. Eine spezielle Lasertechnologie - die sogenannte
    Bathymetrie - ermöglicht sogar eine präzise Kartierung des Unterwassergeländes
    der Hallstätter Gewässer.

    An Land wurden die RIEGL Laserscanner VZ-4000i-25 und VZ-600i eingesetzt, um das
    unterschiedliche Gelände, Gebäude und die kulturellen Sehenswürdigkeiten der
    Region zu dokumentieren. Der VZ-4000i-25 mit seiner großen Reichweite von bis zu
    4600 m und hoher Genauigkeit ist ideal, um aus der Distanz Details des
    weitläufigen, bergigen Geländes und des Gletschers zu erfassen. Der VZ-600i
    hingegen bietet eine extrem schnelle Datenerfassung und eine hohe
    Detailauflösung, wodurch er sich perfekt für die Erfassung komplexer
    architektonischer und archäologischer Strukturen innerhalb des historischen
    Ortes und seiner Umgebung eignete.

    Ebenfalls zum Einsatz kam die Möglichkeit den terrestrischen Scanner auch im
    kinematischen Modus, also in Bewegung, zu verwenden. Konkret wurde eine
    "Rucksack"-Lösung gewählt, bei der im "Vorübergehen" hochauflösende Daten einer
    Vielzahl an Vermessungsszenarien erfasst werden konnten.

    Optimierte Arbeitsabläufe im Feld sorgen für eine effiziente Projektabwicklung.
    Die aufgenommenen Daten werden mit RIEGL Software-Paketen, wie RiSCAN PRO oder
    RiPROCESS, praktischen Software-Tools und Plugins ausgewertet. Die
    leistungsstarke Verarbeitung der Daten stellt sicher, dass diese dem Nutzer für
    eine Interpretation aber auch für Dokumentation und Langzeitarchivierung rasch,
    umfangreich und aussagekräftig zur Verfügung stehen. Anwendung finden diese
    Daten in Bereichen wie Archäologie, Forstwirtschaft, Monitoring, Bauplanung und
    vieles mehr.

    Dokumentiert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird das Projekt über
    die ESRI ArcGIS Map , eine Plattform des auf Vermessungssoftware spezialisierten
    Anbieters ESRI, die es ermöglicht die aufgenommenen Messdaten übersichtlich
    aufzubereiten und so für eine interaktive Nutzung bereitzustellen.

    Die ersten Ergebnisse des Hallstatt-Projekts sind jetzt bereits verfügbar. In
    der Fallstudie Hallstatt
    (https://storymaps.arcgis.com/stories/dd9054a86722414ea5e58e66d2208e8e) finden
    Sie interaktive Berichte zu den bereits abgeschlossenen Projekten und können mit
    dabei sein, wenn RIEGL LiDAR - Scan für Scan - die Erforschung des kulturellen
    Erbes neu definiert. Weitere Projektschritte sind bereits in der Umsetzung und
    werden dann ebenfalls dort dokumentiert werden.

    Hallstatt Casestudy - Esri Story Map Hier klicken um zur Hallstatt Projekt Story
    Map zu gelangen
    (https://storymaps.arcgis.com/stories/dd9054a86722414ea5e58e66d2208e8e)

