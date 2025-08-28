Welterbe Hallstatt mittels 3D Laservermessung aus Niederösterreich dokumentiert

--------------------------------------------------------------

Horn (ots) - RIEGL demonstriert die Kapazität des innovativen Portfolios an

Vermessungsgeräten bei umfangreichen Aufnahmen einer der bekanntesten Regionen

Österreichs



Mit dem im Jahr 2025 gestarteten Projekt will RIEGL aufzeigen, in welch breitem

Anwendungsbereich die Waldviertler Messgeräte eingesetzt werden können. In

Zusammenarbeit mit dem Welterbe Salzkammergut und der Gemeinde Hallstatt -

ebenfalls als UNESCO-Welterbe anerkannt - konnten bereits erste Schritte dieses

Vorzeigeprojekts umgesetzt werden.



Schon diese haben gezeigt, wie mit der 3D-Laserscanning-Technologie von RIEGL

aussagekräftige Erkenntnisse über unterschiedliche Umgebungen und Objektgrößen

hinweg geliefert und neue Dimensionen einer der bekanntesten Landschaften

Europas aufgezeigt werden können.



"Die Welterbestätte Hallstatt ist ein atemberaubender Ort, der für seine lange

Geschichte bekannt ist", sagt Bernhard Groiss, RIEGL Senior Technical Expert

LiDAR Applications. (LIDAR steht für Light Detection and Ranging - mit

sogenannten Laserpulsen wird die Umgebung vermessen). "In den letzten 8000

Jahren haben Menschen hier Salz abgebaut, sich den täglichen Herausforderungen

des Lebens in einer rauen alpinen Umgebung gestellt und die Landschaft zu dem

einzigartigen Kulturerbe gemacht, das sie heute ist. Die 3D-Aufnahme dieses

Ortes mit den verschiedenen von RIEGL entwickelten LiDAR-Sensoren ist nicht nur

eine große Ehre, sondern auch eine großartige Gelegenheit, die Fähigkeiten und

Eigenschaften des vielfältigen Portfolios von RIEGL-Sensoren und ihre

effizienten Vermessungsabläufe zu präsentieren".



Um die ehrgeizigen Ziele des Projekts zu erreichen, werden unterschiedliche

RIEGL Systeme kombiniert. So wurden im ersten Projektabschnitt das Gebiet sowohl

vom Flugzeug aus großflächig vermessen als auch Details vom klassischen

Vermessungsstativ aus erfasst. Eine spezielle Lasertechnologie - die sogenannte

Bathymetrie - ermöglicht sogar eine präzise Kartierung des Unterwassergeländes

der Hallstätter Gewässer.



An Land wurden die RIEGL Laserscanner VZ-4000i-25 und VZ-600i eingesetzt, um das

unterschiedliche Gelände, Gebäude und die kulturellen Sehenswürdigkeiten der

Region zu dokumentieren. Der VZ-4000i-25 mit seiner großen Reichweite von bis zu

4600 m und hoher Genauigkeit ist ideal, um aus der Distanz Details des

weitläufigen, bergigen Geländes und des Gletschers zu erfassen. Der VZ-600i

hingegen bietet eine extrem schnelle Datenerfassung und eine hohe

Detailauflösung, wodurch er sich perfekt für die Erfassung komplexer

architektonischer und archäologischer Strukturen innerhalb des historischen

Ortes und seiner Umgebung eignete.



Ebenfalls zum Einsatz kam die Möglichkeit den terrestrischen Scanner auch im

kinematischen Modus, also in Bewegung, zu verwenden. Konkret wurde eine

"Rucksack"-Lösung gewählt, bei der im "Vorübergehen" hochauflösende Daten einer

Vielzahl an Vermessungsszenarien erfasst werden konnten.



Optimierte Arbeitsabläufe im Feld sorgen für eine effiziente Projektabwicklung.

Die aufgenommenen Daten werden mit RIEGL Software-Paketen, wie RiSCAN PRO oder

RiPROCESS, praktischen Software-Tools und Plugins ausgewertet. Die

leistungsstarke Verarbeitung der Daten stellt sicher, dass diese dem Nutzer für

eine Interpretation aber auch für Dokumentation und Langzeitarchivierung rasch,

umfangreich und aussagekräftig zur Verfügung stehen. Anwendung finden diese

Daten in Bereichen wie Archäologie, Forstwirtschaft, Monitoring, Bauplanung und

vieles mehr.



Dokumentiert und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird das Projekt über

die ESRI ArcGIS Map , eine Plattform des auf Vermessungssoftware spezialisierten

Anbieters ESRI, die es ermöglicht die aufgenommenen Messdaten übersichtlich

aufzubereiten und so für eine interaktive Nutzung bereitzustellen.



Die ersten Ergebnisse des Hallstatt-Projekts sind jetzt bereits verfügbar. In

der Fallstudie Hallstatt

(https://storymaps.arcgis.com/stories/dd9054a86722414ea5e58e66d2208e8e) finden

Sie interaktive Berichte zu den bereits abgeschlossenen Projekten und können mit

dabei sein, wenn RIEGL LiDAR - Scan für Scan - die Erforschung des kulturellen

Erbes neu definiert. Weitere Projektschritte sind bereits in der Umsetzung und

werden dann ebenfalls dort dokumentiert werden.



