1,0 % weniger neue Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung im Jahr 2024

Wiesbaden (ots) -- Insgesamt 475 100 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge im Jahr 2024- 4 % weniger Neuverträge als im Vorjahr bei deutschen Auszubildenden,demgegenüber starker Anstieg um 17 % bei ausländischen Auszubildenden- Medizinische Fachangestellte unter Frauen und Kraftfahrzeugmechatroniker unterMännern bei Neuverträgen am häufigsten vertretenDie Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildungin Deutschland ist im Jahr 2024 leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach endgültigen Ergebnissen mitteilt, wurden 2024 insgesamt rund 475100 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. Das waren 1,0 % oder rund 4 700Verträge weniger als im Vorjahr (2023: 479 800). Dabei sank die Zahl der vondeutschen Auszubildenden abgeschlossenen Neuverträge um 4 %, während die Zahlder Neuverträge von Auszubildenden mit ausländischer Staatsangehörigkeitdeutlich um 17 % stieg. Auch im Zehnjahresvergleich zeigt sich der Trend einerwachsenden Zahl an ausländischen Auszubildenden mit Neuverträgen: Während dieGesamtzahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge von 2014 bis 2024 um 8 %zurückging, hat sich die Zahl der ausländischen Auszubildenden mit Neuverträgenvon 36 200 im Jahr 2014 auf rund 70 000 im Jahr 2024 nahezu verdoppelt (+93 %).Deutlich mehr Auszubildende mit ukrainischer StaatsangehörigkeitDer Anteil Auszubildender mit ausländischer Staatsangehörigkeit an allenAuszubildenden mit neuem Vertrag betrug im Jahr 2024 rund 15 % (2014: 7 %).Besonders häufig schlossen im Jahr 2024 Personen mit vietnamesischer (7 100),syrischer (6 800) und ukrainischer (5 800) Staatsangehörigkeit einen neuenAusbildungsvertrag ab. Im Vergleich zum Vorjahr (2023: 1 900) ist bei Personenmit ukrainischer Staatsangehörigkeit nahezu eine Verdreifachung der Neuverträgegegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Bei Personen mit vietnamesischerStaatsangehörigkeit stieg die Zahl der Neuverträge deutlich um 2 700 gegenüberdem Vorjahr (2023: 4 400). Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit schlossendagegen im Jahr 2024 mit einem leichten Rückgang um etwa 110 Neuverträge etwasseltener einen neuen Vertrag für eine duale Berufsausbildung ab (2023: 6 900).Medizinische Fachangestellte bei Frauen und Kraftfahrzeugmechatroniker beiMännern sind die am stärksten besetzten Ausbildungsberufe unter NeuverträgenIm Jahr 2024 wählten Frauen am häufigsten den Beruf der MedizinischenFachangestellten (16 100), dicht gefolgt von der Kauffrau für Büromanagement (15