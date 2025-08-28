    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVinco Ventures AktievorwärtsNachrichten zu Vinco Ventures
    1,0 % weniger neue Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung im Jahr 2024

    Wiesbaden (ots) -

    - Insgesamt 475 100 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge im Jahr 2024
    - 4 % weniger Neuverträge als im Vorjahr bei deutschen Auszubildenden,
    demgegenüber starker Anstieg um 17 % bei ausländischen Auszubildenden
    - Medizinische Fachangestellte unter Frauen und Kraftfahrzeugmechatroniker unter
    Männern bei Neuverträgen am häufigsten vertreten

    Die Zahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung
    in Deutschland ist im Jahr 2024 leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) nach endgültigen Ergebnissen mitteilt, wurden 2024 insgesamt rund 475
    100 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. Das waren 1,0 % oder rund 4 700
    Verträge weniger als im Vorjahr (2023: 479 800). Dabei sank die Zahl der von
    deutschen Auszubildenden abgeschlossenen Neuverträge um 4 %, während die Zahl
    der Neuverträge von Auszubildenden mit ausländischer Staatsangehörigkeit
    deutlich um 17 % stieg. Auch im Zehnjahresvergleich zeigt sich der Trend einer
    wachsenden Zahl an ausländischen Auszubildenden mit Neuverträgen: Während die
    Gesamtzahl neu abgeschlossener Ausbildungsverträge von 2014 bis 2024 um 8 %
    zurückging, hat sich die Zahl der ausländischen Auszubildenden mit Neuverträgen
    von 36 200 im Jahr 2014 auf rund 70 000 im Jahr 2024 nahezu verdoppelt (+93 %).

    Deutlich mehr Auszubildende mit ukrainischer Staatsangehörigkeit

    Der Anteil Auszubildender mit ausländischer Staatsangehörigkeit an allen
    Auszubildenden mit neuem Vertrag betrug im Jahr 2024 rund 15 % (2014: 7 %).
    Besonders häufig schlossen im Jahr 2024 Personen mit vietnamesischer (7 100),
    syrischer (6 800) und ukrainischer (5 800) Staatsangehörigkeit einen neuen
    Ausbildungsvertrag ab. Im Vergleich zum Vorjahr (2023: 1 900) ist bei Personen
    mit ukrainischer Staatsangehörigkeit nahezu eine Verdreifachung der Neuverträge
    gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Bei Personen mit vietnamesischer
    Staatsangehörigkeit stieg die Zahl der Neuverträge deutlich um 2 700 gegenüber
    dem Vorjahr (2023: 4 400). Personen mit syrischer Staatsangehörigkeit schlossen
    dagegen im Jahr 2024 mit einem leichten Rückgang um etwa 110 Neuverträge etwas
    seltener einen neuen Vertrag für eine duale Berufsausbildung ab (2023: 6 900).

    Medizinische Fachangestellte bei Frauen und Kraftfahrzeugmechatroniker bei
    Männern sind die am stärksten besetzten Ausbildungsberufe unter Neuverträgen

    Im Jahr 2024 wählten Frauen am häufigsten den Beruf der Medizinischen
    Fachangestellten (16 100), dicht gefolgt von der Kauffrau für Büromanagement (15
