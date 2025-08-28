Schweizer KMU verschenken digitales Marktpotenzial - Studie zeigt massiven Nachholbedarf
Hochschule Luzern (HSLU) zeigt: Zwischen den digitalen Erwartungen der Schweizer
Bevölkerung und dem Angebot der KMU klafft ein tiefer Graben.
So wünschen sich 77 % der Bevölkerung, Dienstleistungen von KMU online suchen
und direkt buchen zu können - doch nur 3 % der KMU erfüllen dieses Bedürfnis
vollständig. Besonders die digitale Buchung entwickelt sich dabei zum
entscheidenden Faktor: Mehr als jede zweite Person (56 %) gibt an, Anbieter mit
Online-Buchungsmöglichkeit klar zu bevorzugen. Für die Altersgruppe der 30- bis
44-Jährigen ist sie sogar für fast 70 % ausschlaggebend bei der Wahl eines KMU.
"Die Erwartung der Kundschaft ist eindeutig: Dienstleistungen müssen online
buchbar sein. Wer diese Chance nicht nutzt, verliert Sichtbarkeit, Vertrauen und
Umsatz", warnt https://www.localsearch.ch/ -CEO Stefano Santinelli.
Menschen digitale Informationen über KMU-Dienstleistungen erwarten, verfügt nur
rund ein Drittel (36 %) der KMU über eine eigene Website. Besonders kritisch ist
die Situation bei Mikrounternehmen (1-9 Mitarbeitende), die 90 % aller KMU
ausmachen. Von ihnen haben lediglich 33 % eine Website - und sind damit für die
Mehrheit der Kundschaft kaum sichtbar. "Fehlende Online-Präsenz bedeutet
verlorenes Geschäft", so Santinelli.
Hinzu kommt: Künstliche Intelligenz verändert rasant, wie Kundinnen und Kunden
KMU finden. Bereits jede fünfte Person nutzt Tools wie ChatGPT oder Copilot zur
Suche, künftig werden es rund 50 % sein. Die Studie zeigt ausserdem: 39 % der
Befragten können sich sogar vorstellen, Termine künftig direkt per
sprachbasierter KI zu vereinbaren. "Digitale Sichtbarkeit endet nicht bei Google
- im KI-Zeitalter entscheidet die Präsenz in intelligenten Systemen darüber, ob
ein KMU überhaupt wahrgenommen wird", erklärt Santinelli.
Die Ergebnisse verdeutlichen: Digitale Informationen und Buchungsmöglichkeiten
sind längst kein "Nice-to-have" mehr, sondern ein entscheidendes
Auswahlkriterium über alle Altersgruppen hinweg. "Die Schweiz ist digital - ihre
KMU sind es oft noch nicht", fasst Santinelli zusammen. "Wer jetzt keine
digitale Brücke zu seinen Kunden baut, riskiert Umsatz und Zukunft."
Weitere Informationen sowie die Grafiken zur Studie finden Sie hier: KMU Digital
Pulse 2025 (https://www.localsearch.ch/de/medien-news/ch-kmu-verschenken-digital
es-marktpotenzial/)
Über localsearch
https://www.localsearch.ch/ (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer
Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet
Buchungsplattformen ( https://www.local.ch/ , https://search.ch/ ,
https://www.renovero.ch/de/ ), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen
auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu
gewinnen.
Pressekontakt:
localsearch (Swisscom Directories AG)
Stefan Wyss
Head of Communications
T +41 58 262 76 82
mailto:stefan.wyss@localsearch.ch
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125003/6105568
OTS: localsearch
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Alphabet - A14Y6F - US02079K3059
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Alphabet. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
EU-Regeln / 25.08.2025 - 07:41 Uhr
GMX gegen Google – Urteil ist Gegenwind für US-Konzern
Um die Macht von US-Technologieriesen zu beschränken, beschloss die EU ein recht hartes Regelwerk für fairen Wettbewerb im Netz. Auf dieser Basis fällt ein deutsches Gericht nun ein Urteil.
Für diese Einrichtung war dem Urteil zufolge lange eine Gmail-Adresse nötig gewesen. Mailadressen von GMX.de und Web.de konnten nicht oder nur umständlich genutzt werden – dadurch geriet die Google-Konkurrenz unter Druck. Teile der Klage wies das Gericht allerdings ab, weswegen 1&1 drei Viertel der Verfahrenskosten tragen muss. 1&1 ist als Mutterkonzern von GMX/Web.de Klägerin in dem Fall. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, der Fall dürfte in die nächste Instanz gehen. Google hat bereits Rechtsmittel eingelegt.
Hier nochmals als deutscher Artikel:
META - Zuckerberg kauft massiv Cloud-Kapazität bei Google ein
Meta Platforms und Google haben eine weitreichende Partnerschaft im Cloud-Computing besiegelt. Der Sechsjahresvertrag hat laut Insidern ein Volumen von über 10 Mrd. USD. Das berichtet Reuters. Im Rahmen des Deals wird Meta Server, Speicherkapazitäten, Netzwerkinfrastruktur und weitere Dienste der Google Cloud nutzen. Bislang haben sich weder Google noch Meta offiziell zu der Kooperation geäußert.
https://www.cnbc.com/2025/08/21/google-scores-six-year-meta-cloud-deal-worth-over-10-billion.html?__source=androidappshare