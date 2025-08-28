    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet
    Schweizer KMU verschenken digitales Marktpotenzial - Studie zeigt massiven Nachholbedarf

    Zürich (ots) - Die neue Studie "KMU Digital Pulse 2025" von localsearch und der
    Hochschule Luzern (HSLU) zeigt: Zwischen den digitalen Erwartungen der Schweizer
    Bevölkerung und dem Angebot der KMU klafft ein tiefer Graben.

    So wünschen sich 77 % der Bevölkerung, Dienstleistungen von KMU online suchen
    und direkt buchen zu können - doch nur 3 % der KMU erfüllen dieses Bedürfnis
    vollständig. Besonders die digitale Buchung entwickelt sich dabei zum
    entscheidenden Faktor: Mehr als jede zweite Person (56 %) gibt an, Anbieter mit
    Online-Buchungsmöglichkeit klar zu bevorzugen. Für die Altersgruppe der 30- bis
    44-Jährigen ist sie sogar für fast 70 % ausschlaggebend bei der Wahl eines KMU.
    "Die Erwartung der Kundschaft ist eindeutig: Dienstleistungen müssen online
    buchbar sein. Wer diese Chance nicht nutzt, verliert Sichtbarkeit, Vertrauen und
    Umsatz", warnt https://www.localsearch.ch/ -CEO Stefano Santinelli.

    Auch bei der Online-Präsenz besteht grosser Aufholbedarf: Während 82 % der
    Menschen digitale Informationen über KMU-Dienstleistungen erwarten, verfügt nur
    rund ein Drittel (36 %) der KMU über eine eigene Website. Besonders kritisch ist
    die Situation bei Mikrounternehmen (1-9 Mitarbeitende), die 90 % aller KMU
    ausmachen. Von ihnen haben lediglich 33 % eine Website - und sind damit für die
    Mehrheit der Kundschaft kaum sichtbar. "Fehlende Online-Präsenz bedeutet
    verlorenes Geschäft", so Santinelli.

    Hinzu kommt: Künstliche Intelligenz verändert rasant, wie Kundinnen und Kunden
    KMU finden. Bereits jede fünfte Person nutzt Tools wie ChatGPT oder Copilot zur
    Suche, künftig werden es rund 50 % sein. Die Studie zeigt ausserdem: 39 % der
    Befragten können sich sogar vorstellen, Termine künftig direkt per
    sprachbasierter KI zu vereinbaren. "Digitale Sichtbarkeit endet nicht bei Google
    - im KI-Zeitalter entscheidet die Präsenz in intelligenten Systemen darüber, ob
    ein KMU überhaupt wahrgenommen wird", erklärt Santinelli.

    Die Ergebnisse verdeutlichen: Digitale Informationen und Buchungsmöglichkeiten
    sind längst kein "Nice-to-have" mehr, sondern ein entscheidendes
    Auswahlkriterium über alle Altersgruppen hinweg. "Die Schweiz ist digital - ihre
    KMU sind es oft noch nicht", fasst Santinelli zusammen. "Wer jetzt keine
    digitale Brücke zu seinen Kunden baut, riskiert Umsatz und Zukunft."

    Weitere Informationen sowie die Grafiken zur Studie finden Sie hier: KMU Digital
    Pulse 2025 (https://www.localsearch.ch/de/medien-news/ch-kmu-verschenken-digital
    es-marktpotenzial/)

    Über localsearch

    https://www.localsearch.ch/ (Swisscom Directories AG) ist ein Schweizer
    Unternehmen, das KMU beim digitalen Marketing unterstützt. Es bietet
    Buchungsplattformen ( https://www.local.ch/ , https://search.ch/ ,
    https://www.renovero.ch/de/ ), Beratung und innovative Lösungen, um Unternehmen
    auf dem digitalen Markplatz professionell zu präsentieren und Kunden zu
    gewinnen.

    Pressekontakt:

    localsearch (Swisscom Directories AG)
    Stefan Wyss
    Head of Communications
    T +41 58 262 76 82
    mailto:stefan.wyss@localsearch.ch

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/125003/6105568
    OTS: localsearch


