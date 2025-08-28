Daimler Truck-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei weiterer Kurserholung

Obwohl die zollbedingte Unsicherheit das Ergebnis negativ beeinflusst habe, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company wegen der möglichen Rückkehr zur Dynamik der letzten beiden Vorquartale mit einem Kursziel von 50 Euro ihre Kaufempfehlung für die Daimler Truck-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erwirtschaften, wenn sich die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf ihr Niveau von Ende Juli 2025 bei 44 Euro erholen kann.

Nachdem sich die Daimler Truck-Aktie (ISIN: DE000DTR0CK8) zügig von ihren Tiefstständen vom April 2025 bei 31,70 Euro erholen konnte und nahezu das Jahreshoch bei 45,33 Euro vom 6.3.25 erreichen konnte, brach der Aktienkurs nach der über den Expertenbefürchtungen liegenden Prognosesenkungen kräftig auf 39 Euro ein, um sich danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 40,80 Euro zu erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 41 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis bei 41 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000MG2NHA1, wurde beim Aktienkurs von 40,80 Euro mit 0,30 – 0,31 Euro gehandelt.

Gelingt der Daimler Truck-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 44 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,47 Euro (+52 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 37,782 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 37,782 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ38T56, wurde beim Aktienkurs von 40,80 Euro mit 0,33 – 0,34 Euro taxiert.

Kann die Daimler Truck-Aktie in absehbarer Zeit auf 44 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,62 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 36,626 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Daimler Truck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 36,626 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ79Y78, wurde beim Aktienkurs von 40,80 Euro mit 0,44 – 0,45 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Daimler Truck-Aktie auf 44 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,73 Euro (+62 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Daimler Truck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Daimler Truck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.