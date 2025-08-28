    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA / Asklepios Gruppe: Stabile ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Konzernumsatz bei 3.148,1 Mio. EUR im 1. Halbjahr.
    • EAT beträgt 86,3 Mio. EUR, stabile Marge von 2,7%.
    • Investitionen von 160,9 Mio. EUR in digitale Infrastruktur.

    Asklepios Gruppe: Stabile Entwicklung im 1. Halbjahr - Weichen für engere Zusammenarbeit im Konzernverbund gestellt
    Hamburg (ots) -

    - Konzernumsatz liegt bei EUR 3.148,1 Mio.
    - Konzernzwischenergebnis EAT beträgt EUR 86,3 Mio.
    - Gesamtinvestitionen im ersten Halbjahr i.H.v. EUR 160,9 Mio.

    Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA hat im ersten Halbjahr 2025 trotz der weiterhin anspruchsvollen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eine stabile operative Entwicklung verzeichnet. Der Konzern setzte seine strategischen Initiativen fort, um die medizinische Versorgung und operative Leistungsfähigkeit durch Effizienzsteigerungen, Investitionen in digitale Infrastruktur und die Sicherstellung von Qualitätsstandards zu gewährleisten.

    Im Zeitraum von Januar bis Juni 2025 wurden 1.931.218 Patient:innen in den Einrichtungen der Asklepios Gruppe behandelt (6M.2024: 1.818.146). Der Konzern erzielte einen Umsatz von EUR 3.148,1 Mio. (6M.2024: EUR 2.902,6 Mio.).

    In einem weiterhin herausfordernden Marktumfeld mit steigenden Material- und Personalkosten gelang es, insbesondere durch die enge Zusammenarbeit innerhalb des Konzerns, Kostensteigerungen in Teilen abzufedern. Das Konzernzwischenergebnis nach Steuern und Abgaben (EAT) betrug EUR 86,3 Mio. (6M.2024: EUR 74,1 Mio.), während die EAT-Marge mit 2,7% in etwa auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums verblieb (6M.2024: 2,6%).

    Marco Walker, CEO der Asklepios Kliniken: "Die Asklepios Gruppe hat im ersten Halbjahr erneut bewiesen, dass wir auch unter schwierigen Marktbedingungen erfolgreich agieren. Unser frühzeitiger und entschlossener Transformationskurs, das konsequente Ausschöpfen von Synergien und gezielte Investitionen in Digitalisierung zahlen sich aus. Mit unseren rund 160 Gesundheitseinrichtungen, gemeinsam mit Mediclin AG und der Rhön-Klinikum AG, bieten wir täglich medizinische Versorgung auf höchstem Niveau unter wirtschaftlich nachhaltigen Bedingungen."

    Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken: "Wir haben die Veränderungen im Gesundheitswesen frühzeitig als Chance erkannt. Mit unserem Fokus auf patientenzentrierte Medizin stellen wir die Gesundheit der Patient:innen in den Mittelpunkt, nicht die Behandlung von Fällen. Dieser Ansatz zieht sich durch alle unsere Leistungen von Prävention, Diagnostik, Behandlung und Nachsorge. Gleichzeitig rücken wir als Gruppe künftig noch enger zusammen, um den Patient:innen als verlässlicher Partner die bestmögliche Versorgung zu bieten."

    Über Asklepios

    Die Asklepios Kliniken gehören zu den etablierten privaten Betreibern von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen im deutschen Gesundheitswesen. Die Klinikgruppe legt Wert auf eine qualifizierte Patientenversorgung und setzt dabei auf medizinische Qualität, Innovation und soziale Verantwortung. Der Konzern betreibt derzeit rund 160 Gesundheitseinrichtungen in Deutschland, darunter Akutkrankenhäuser, Universitäts-kliniken, Fachkliniken, psychiatrische und forensische Einrichtungen, Rehakliniken, Pflegeheime und Medizinische Versorgungszentren. Im Geschäftsjahr 2024 wurden über 3,6 Mio. Patient:innen in den Gesundheitseinrichtungen von Asklepios behandelt. Die Gruppe beschäftigt mehr als 70.000 Mitarbeiter:innen.

    IR-Kontakt:

    Sarah Ludwig

    Head of Investor Relations

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

    Debusweg 3 - 61462 Königstein-Falkenstein

    Tel: +49 6174 90-1172

    mailto:ir@asklepios.com

    PR-Kontakt:

    Rune Hoffmann

    Konzernbereichsleiter Unternehmenskommunikation & Marketing

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA

    Rübenkamp 226 - 22307 Hamburg

    Tel.: +49 40 1818-82 6630

    Fax: +49 40 1818-82 6639

    mailto:presse@asklepios.com

    Kontakt für Rückfragen:

    https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/

    Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
    Konzernbereich Unternehmenskommunikation & Marketing
    Rübenkamp 226
    22307 Hamburg

    Tel.: (0 40) 18 18-82 66 36
    E-Mail: mailto:presse@asklepios.com
    24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65048/6105716 OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA






    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
