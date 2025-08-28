    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thyssenkrupp Nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp erhält Großauftrag für grünen Wasserstoff.
    • 1,4 GW Elektrolyseure für 7 Mio. Tonnen Eisenpellets.
    • Erste Exporte 2029, Umsatz erst 2026/27 relevant.
    Thyssenkrupp Nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp hat einen möglichen Großauftrag für ein Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff an Land gezogen. Das australische Unternehmen Progressive Green Solutions (PGS) habe Thyssenkrupp Nucera als bevorzugten Lieferanten von Elektrolyseuren mit einer Gesamtleistung von 1,4 Gigawatt (GW) ausgewählt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mit. Ziel sei es, jährlich 7 Millionen Tonnen "grüne" Eisenpellets zu produzieren und die Hälfte davon in 2,5 Millionen Tonnen "grünes" heißbrikettiertes Eisen (HBI) umzuwandeln.

    Thyssenkrupp Nucera werde das Projekt, welches sich noch in einer frühen Planungsphase befinde, gemeinsam mit PGS weiterentwickeln. Die Realisierung steht dabei unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung. Relevante Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis von Thyssenkrupp Nucera werden aus diesem Projekt nicht vor dem Geschäftsjahr 2026/27 erwartet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ThyssenKrupp AG!
    Long
    8,40€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    9,40€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die neue Anlage in Australien soll mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Die ersten Exporte würden für 2029 erwartet.

    Die im SDax notierte Aktie sprang am Vormittag zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent nach oben, gab einen Teil der Gewinne aber wieder ab und liegt nun noch mehr als drei Prozent im Plus.

    Thyssenkrupp Nucera hatte zuletzt über ein schwieriges Marktumfeld für sogenannten grünen Wasserstoff und die Zurückhaltung der Kunden bei finalen Investitionsentscheidungen geklagt./nas/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 9,012 auf Tradegate (28. August 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,60 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +33,57 %/+0,18 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Thyssenkrupp Nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp hat einen möglichen Großauftrag für ein Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff an Land gezogen. Das australische Unternehmen Progressive Green Solutions (PGS) habe Thyssenkrupp Nucera als bevorzugten …