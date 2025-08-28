Thyssenkrupp Nucera winkt Wasserstoff-Großauftrag aus Australien

Thyssenkrupp Nucera werde das Projekt, welches sich noch in einer frühen Planungsphase befinde, gemeinsam mit PGS weiterentwickeln. Die Realisierung steht dabei unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung. Relevante Auswirkungen auf Umsatz und Ergebnis von Thyssenkrupp Nucera werden aus diesem Projekt nicht vor dem Geschäftsjahr 2026/27 erwartet.

DORTMUND (dpa-AFX) - Der Elektrolysespezialist Thyssenkrupp hat einen möglichen Großauftrag für ein Projekt zur Produktion von grünem Wasserstoff an Land gezogen. Das australische Unternehmen Progressive Green Solutions (PGS) habe Thyssenkrupp Nucera als bevorzugten Lieferanten von Elektrolyseuren mit einer Gesamtleistung von 1,4 Gigawatt (GW) ausgewählt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Dortmund mit. Ziel sei es, jährlich 7 Millionen Tonnen "grüne" Eisenpellets zu produzieren und die Hälfte davon in 2,5 Millionen Tonnen "grünes" heißbrikettiertes Eisen (HBI) umzuwandeln.

Die neue Anlage in Australien soll mit erneuerbarer Energie betrieben werden. Die ersten Exporte würden für 2029 erwartet.

Die im SDax notierte Aktie sprang am Vormittag zwischenzeitlich um mehr als sechs Prozent nach oben, gab einen Teil der Gewinne aber wieder ab und liegt nun noch mehr als drei Prozent im Plus.

Thyssenkrupp Nucera hatte zuletzt über ein schwieriges Marktumfeld für sogenannten grünen Wasserstoff und die Zurückhaltung der Kunden bei finalen Investitionsentscheidungen geklagt./nas/stk

