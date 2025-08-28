Apaton Finance begrüßt Lyndsay Malchuk - Eine starke Stimme in den globalen Kapitalmärkten (FOTO)
Hannover/Vancouver (ots) - Die Aufmerksamkeit richtet sich nach Vancouver. Ab
dem 1. September 2025 freut sich Apaton Finance, den exklusiven Einstieg von
Lyndsay Malchuk , einer erfahrenen kanadischen Moderatorin, Reporterin und
anerkannten Stimme in der globalen Finanzwelt, bekanntzugeben.
Man kann es mit dem Engagement einer Prominenz der ersten Liga vergleichen:
Malchuk bringt ihre unverwechselbare Energie, scharfen Analysen und ihre
On-Camera-Präsenz auf die dynamisch wachsende internationale Medienplattform von
Apaton ein. Vom Studio in Vancouver über globale Investorenkonferenzen,
internationale Fachmessen bis hin zu hochkarätigen Events wird sie die
Geschichten liefern, die die Märkte von morgen prägen.
In ihrer neuen Rolle wird Malchuk zudem als Hauptmoderatorin und Produzentin
Dokumentationen erstellen , die Wachstumsunternehmen und zukunftsweisende
Branchen ins Rampenlicht stellen . Damit ermöglicht sie Investoren seltene
Einblicke hinter die Kulissen - zu den Menschen und Strategien, die Innovation
vorantreiben. Über die Apaton-Flaggschiff-Plattform, das International
Investment Forum (IIF) ( http://www.ii-forum.com/ ), schlägt sie die Brücke
zwischen Unternehmern und globalem Kapital, indem sie Entscheider mit den
Investoren verbindet, die deren nächste Wachstumsphase ermöglichen.
" Der Einstieg bei Apaton fühlt sich an, als würde ich eine Weltbühne betreten
", sagt Lyndsay Malchuk . " Es ist eine unglaubliche Chance, direkt mit
Branchenführern in den Dialog zu treten, wachstumsstarke Unternehmen ins
Rampenlicht zu rücken und marktbewegende Informationen weltweit für Investoren
zugänglich zu machen. Mein Fokus liegt darauf, die Stimmen zu verstärken, die
die Zukunft der Kapitalmärkte gestalten. "
Mario Hose , Gründer von Apaton Finance, sieht in der Partnerschaft den Beginn
einer neuen Ära: " Kanada ist nicht nur reich an Ressourcen, sondern auch an
Ideen und Innovationen. Lyndsay verkörpert beides. Mit ihrer Expertise und
Präsenz bringt sie eine authentische und fesselnde Dimension in unsere
Berichterstattung. Dies ist mehr als nur eine Verstärkung unseres Teams - es ist
ein Statement, wie wir die Zukunft des Finanzjournalismus gestalten wollen. "
Über Apaton Finance GmbH
Apaton Finance ist ein global agierendes Kommunikations- und Medienhaus mit
Schwerpunkt auf Investor Relations und Kapitalmarktberichterstattung . Das
Unternehmen produziert hochwertige redaktionelle Inhalte, tiefgehende Interviews
und spannende Video-Features, die Wachstumsunternehmen mit internationalen
Investoren verbinden. Mit einem starken Netzwerk globaler Finanzportale und dem
Fokus auf Innovation, Ressourcen und zukunftsorientierte Branchen sorgt Apaton
für maximale Sichtbarkeit - dort, wo sie am meisten zählt: auf der Weltbühne der
Kapitalmärkte.
Pressekontakt:
Lyndsay Malchuk
Global Media Reporter
E-Mail: mailto:l.malchuk@apaton.com
Mario Hose
Apaton Finance GmbH
Ellernstr. 34
30175 Hannover
Telefon: +49 511 6768 731
Fax: +49 511 6768 730
E-Mail: mailto:m.hose@apaton.com
Web: http://www.apaton.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100230/6105569
OTS: Apaton Finance GmbH
