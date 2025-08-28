    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Apaton Finance begrüßt Lyndsay Malchuk - Eine starke Stimme in den globalen Kapitalmärkten (FOTO)

    Hannover/Vancouver (ots) - Die Aufmerksamkeit richtet sich nach Vancouver. Ab
    dem 1. September 2025 freut sich Apaton Finance, den exklusiven Einstieg von
    Lyndsay Malchuk , einer erfahrenen kanadischen Moderatorin, Reporterin und
    anerkannten Stimme in der globalen Finanzwelt, bekanntzugeben.

    Man kann es mit dem Engagement einer Prominenz der ersten Liga vergleichen:
    Malchuk bringt ihre unverwechselbare Energie, scharfen Analysen und ihre
    On-Camera-Präsenz auf die dynamisch wachsende internationale Medienplattform von
    Apaton ein. Vom Studio in Vancouver über globale Investorenkonferenzen,
    internationale Fachmessen bis hin zu hochkarätigen Events wird sie die
    Geschichten liefern, die die Märkte von morgen prägen.

    In ihrer neuen Rolle wird Malchuk zudem als Hauptmoderatorin und Produzentin
    Dokumentationen erstellen , die Wachstumsunternehmen und zukunftsweisende
    Branchen ins Rampenlicht stellen . Damit ermöglicht sie Investoren seltene
    Einblicke hinter die Kulissen - zu den Menschen und Strategien, die Innovation
    vorantreiben. Über die Apaton-Flaggschiff-Plattform, das International
    Investment Forum (IIF) ( http://www.ii-forum.com/ ), schlägt sie die Brücke
    zwischen Unternehmern und globalem Kapital, indem sie Entscheider mit den
    Investoren verbindet, die deren nächste Wachstumsphase ermöglichen.

    " Der Einstieg bei Apaton fühlt sich an, als würde ich eine Weltbühne betreten
    ", sagt Lyndsay Malchuk . " Es ist eine unglaubliche Chance, direkt mit
    Branchenführern in den Dialog zu treten, wachstumsstarke Unternehmen ins
    Rampenlicht zu rücken und marktbewegende Informationen weltweit für Investoren
    zugänglich zu machen. Mein Fokus liegt darauf, die Stimmen zu verstärken, die
    die Zukunft der Kapitalmärkte gestalten. "

    Mario Hose , Gründer von Apaton Finance, sieht in der Partnerschaft den Beginn
    einer neuen Ära: " Kanada ist nicht nur reich an Ressourcen, sondern auch an
    Ideen und Innovationen. Lyndsay verkörpert beides. Mit ihrer Expertise und
    Präsenz bringt sie eine authentische und fesselnde Dimension in unsere
    Berichterstattung. Dies ist mehr als nur eine Verstärkung unseres Teams - es ist
    ein Statement, wie wir die Zukunft des Finanzjournalismus gestalten wollen. "

    Über Apaton Finance GmbH

    Apaton Finance ist ein global agierendes Kommunikations- und Medienhaus mit
    Schwerpunkt auf Investor Relations und Kapitalmarktberichterstattung . Das
    Unternehmen produziert hochwertige redaktionelle Inhalte, tiefgehende Interviews
    und spannende Video-Features, die Wachstumsunternehmen mit internationalen
    Investoren verbinden. Mit einem starken Netzwerk globaler Finanzportale und dem
    Fokus auf Innovation, Ressourcen und zukunftsorientierte Branchen sorgt Apaton
    für maximale Sichtbarkeit - dort, wo sie am meisten zählt: auf der Weltbühne der
    Kapitalmärkte.

    Pressekontakt:

    Lyndsay Malchuk
    Global Media Reporter
    E-Mail: mailto:l.malchuk@apaton.com

    Mario Hose
    Apaton Finance GmbH
    Ellernstr. 34
    30175 Hannover

    Telefon: +49 511 6768 731
    Fax: +49 511 6768 730

    E-Mail: mailto:m.hose@apaton.com
    Web: http://www.apaton.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/100230/6105569
    OTS: Apaton Finance GmbH




