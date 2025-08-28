Apaton Finance begrüßt Lyndsay Malchuk - Eine starke Stimme in den globalen Kapitalmärkten (FOTO)

Hannover/Vancouver (ots) - Die Aufmerksamkeit richtet sich nach Vancouver. Ab

dem 1. September 2025 freut sich Apaton Finance, den exklusiven Einstieg von

Lyndsay Malchuk , einer erfahrenen kanadischen Moderatorin, Reporterin und

anerkannten Stimme in der globalen Finanzwelt, bekanntzugeben.



Man kann es mit dem Engagement einer Prominenz der ersten Liga vergleichen:

Malchuk bringt ihre unverwechselbare Energie, scharfen Analysen und ihre

On-Camera-Präsenz auf die dynamisch wachsende internationale Medienplattform von

Apaton ein. Vom Studio in Vancouver über globale Investorenkonferenzen,

internationale Fachmessen bis hin zu hochkarätigen Events wird sie die

Geschichten liefern, die die Märkte von morgen prägen.





In ihrer neuen Rolle wird Malchuk zudem als Hauptmoderatorin und Produzentin

Dokumentationen erstellen , die Wachstumsunternehmen und zukunftsweisende

Branchen ins Rampenlicht stellen . Damit ermöglicht sie Investoren seltene

Einblicke hinter die Kulissen - zu den Menschen und Strategien, die Innovation

vorantreiben. Über die Apaton-Flaggschiff-Plattform, das International

Investment Forum (IIF) ( http://www.ii-forum.com/ ), schlägt sie die Brücke

zwischen Unternehmern und globalem Kapital, indem sie Entscheider mit den

Investoren verbindet, die deren nächste Wachstumsphase ermöglichen.



" Der Einstieg bei Apaton fühlt sich an, als würde ich eine Weltbühne betreten

", sagt Lyndsay Malchuk . " Es ist eine unglaubliche Chance, direkt mit

Branchenführern in den Dialog zu treten, wachstumsstarke Unternehmen ins

Rampenlicht zu rücken und marktbewegende Informationen weltweit für Investoren

zugänglich zu machen. Mein Fokus liegt darauf, die Stimmen zu verstärken, die

die Zukunft der Kapitalmärkte gestalten. "



Mario Hose , Gründer von Apaton Finance, sieht in der Partnerschaft den Beginn

einer neuen Ära: " Kanada ist nicht nur reich an Ressourcen, sondern auch an

Ideen und Innovationen. Lyndsay verkörpert beides. Mit ihrer Expertise und

Präsenz bringt sie eine authentische und fesselnde Dimension in unsere

Berichterstattung. Dies ist mehr als nur eine Verstärkung unseres Teams - es ist

ein Statement, wie wir die Zukunft des Finanzjournalismus gestalten wollen. "



Über Apaton Finance GmbH



Apaton Finance ist ein global agierendes Kommunikations- und Medienhaus mit

Schwerpunkt auf Investor Relations und Kapitalmarktberichterstattung . Das

Unternehmen produziert hochwertige redaktionelle Inhalte, tiefgehende Interviews

und spannende Video-Features, die Wachstumsunternehmen mit internationalen

Investoren verbinden. Mit einem starken Netzwerk globaler Finanzportale und dem

Fokus auf Innovation, Ressourcen und zukunftsorientierte Branchen sorgt Apaton

für maximale Sichtbarkeit - dort, wo sie am meisten zählt: auf der Weltbühne der

Kapitalmärkte.



