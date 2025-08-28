Eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche: die Wall Street wird heute alles versuchen, um durch positive Kommentare die Nvidia-Aktie zu retten! Denn Nvidia ist gleichbedeutend mit KI-Euphorie - und durch KI-Euphorie kann die Wall Street sehr gute Geschäfte machen. Das zentrale Problem: der Umsatz bei Datencentern liegt unter den Erwartungen - das erste Mal, seit ChatGPT 2022 auf den Plan getreten ist. Aber bei Nvidia ergeben sich auch ziemlich pikante Bilanz-Fragen - während Nvidia-Chef Huang ähnlich wie Elon Musk Umsatz-Visionen verkaufen will, die sich nicht realisieren lassen werden: China ist praktisch tot als Markt für Nvidia - und damit der mit den USA wichtigste KI-Markt der Welt..

Hinweise aus Video:

1. Nvidia-Aktie rutscht ab: Prognose trübt den KI-Boom

2. DAX angezählt: Nvidia-Zahlen und Fed-Konflikt belasten

Das Video "Nvidia: Das absehbare Ende eines Hypes - Null-Umsatz in China! " sehen Sie hier..