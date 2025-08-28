Pernod Ricard - Aktie steigt rasant +8,40 % - 28.08.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Pernod Ricard Aktie. Mit einer Performance von +8,40 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Pernod Ricard ist ein führender Anbieter von Premium-Spirituosen mit einem breiten Markenportfolio und globaler Präsenz. Hauptkonkurrenten sind Diageo und Bacardi. Das Unternehmen zeichnet sich durch Markenvielfalt und Innovationskraft aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Pernod Ricard über einen Zuwachs von +5,17 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pernod Ricard Aktie damit um -4,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -10,41 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

Pernod Ricard Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,83 % 1 Monat -1,29 % 3 Monate +5,17 % 1 Jahr -23,06 %

Informationen zur Pernod Ricard Aktie

Es gibt 252 Mio. Pernod Ricard Aktien. Damit ist das Unternehmen 26,66 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktien von Pernod Ricard haben sich am Donnerstag nach Jahreszahlen mit einem kräftigen Satz nach oben an die Spitze im EuroStoxx 50 gesetzt. Im frühen Handel erreichten sie den höchsten Stand seit März, zuletzt gewannen sie 6,2 Prozent. …

Die Zurückhaltung der Verbraucher in China und in den USA angesichts eines trüben wirtschaftlichen Umfeldes sowie der US-Zollpolitik haben den Spirituosenhersteller Pernod Ricard im vergangenen Geschäftsjahr belastet. Der Umsatz sank in den zwölf …

Pernod Ricard Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pernod Ricard Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pernod Ricard Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.