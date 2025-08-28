    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    Wachstum der Geldmenge etwas schwächer als erwartet

    • Geldmenge M3 stieg im Juli um 3,4 Prozent.
    • M1-Wachstum bei 5,0 Prozent, Anstieg erwartet.
    • Kreditvergabe an Unternehmen beschleunigt sich.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Wachstum der Geldmenge im Euroraum hat sich im Juli nicht so stark wie erwartet verstärkt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg im Jahresvergleich um 3,4 Prozent, wie die Europäische Zentralbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg um 3,5 Prozent erwartet. Im Juni war sie um 3,3 Prozent gewachsen.

    Die enger gefasste Geldmenge M1 stieg um 5,0 Prozent im Jahresvergleich, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Im Monat zuvor war sie nur um revidiert 4,7 Prozent gestiegen. M1 gilt unter Ökonomen als Konjunkturindikator.

    Das Wachstum der Kreditvergabe beschleunigte sich. Die Kredite an Unternehmen außerhalb der Finanzbranche stiegen im Juli um 2,8 Prozent im Jahresvergleich - nach plus 2,7 Prozent im Vormonat. Die privaten Haushalte erhielten 2,4 Prozent (Juni: plus 2,2) mehr Kredite./jkr/la/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
