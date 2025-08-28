Erst Prognose-Schock, dann Umsatz-Überraschung: Delivery Hero besänftigt Anleger

Trotz der soliden Zahlen bleibt ein Wermutstropfen: Bereits am Mittwoch hatte Delivery Hero seine Jahresprognose für bereinigtes Ergebnis und freien Cashflow gesenkt. Grund dafür seien vor allem Währungseffekte – ein stärkerer Euro gegenüber an den US-Dollar gekoppelten Währungen sowie dem koreanischen Won belastet das Ergebnis.

Delivery Hero hat im zweiten Quartal stärker zugelegt als erwartet. Der Essenslieferdienst steigerte seinen vergleichbaren Umsatz um 27 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro – Analysten hatten lediglich mit 3,5 Milliarden Euro gerechnet. Besonders in Asien und mit dem Ausbau des eigenen Liefernetzwerks in Südkorea zeigte das Geschäft Schwung.

Südkorea gilt als Schlüsselmarkt für das Berliner Unternehmen, seit der Übernahme der Plattform Woowa im Jahr 2021. Hier treibt Delivery Hero den Ausbau der eigenen Logistik voran, was laut CEO Niklas Östberg positive Effekte zeigt. Er hob die Fortschritte in Asien hervor, wo sowohl Kundenkennzahlen als auch das Bruttowarenvolumen (GMV) spürbar zugelegt hätten.

Asien machte im Quartal mehr als ein Drittel des globalen Geschäfts aus: Von insgesamt 12,24 Milliarden Euro GMV entfielen 5,18 Milliarden Euro auf die Region. Damit zeigt sich, dass die Wachstumsdynamik vor allem in Übersee sitzt – während in Europa die Margenbelastungen durch Währungen und Inflation schwerer wiegen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,49 % und einem Kurs von 23,47EUR auf Tradegate (28. August 2025, 10:31 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 24,64 € , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer