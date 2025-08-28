Russland greift Ukraine mit 629 Drohnen und Raketen an

KIEW (dpa-AFX) - Russland hat die Ukraine nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte seit Mittwochabend mit 629 Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen. 589 anfliegende Ziele habe die Flugabwehr zerstört, teilte die Luftwaffe mit. Die Zahl der Toten in der Hauptstadt Kiew nach den Angriffen stieg auf 14, wie die Behörden mitteilten. Zuvor war von acht Toten die Rede gewesen. Die Zahl der Verletzten wurde mit 48 angegeben.

Russland habe auch zwei Hyperschallraketen vom Typ Kinschal (Dolch), neun ballistische Raketen vom Typ Iskander sowie 20 Marschflugkörper vom Typ X-101 eingesetzt, hieß es von der ukrainischen Luftwaffe weiter. Einschläge habe es an 13 Orten im Land gegeben, zudem seien an 26 Stellen Trümmer abgeschossener Waffen eingeschlagen.