    Feuer frei aus Unterlüß

    Rheinmetall soll Lockheed-Raketen fertigen – Mega-EU-Munitionsfabrik eröffnet

    Rheinmetall und Lockheed vertiefen ihre Partnerschaft: Raketen "made in Germany" wären der nächste Schritt. Gleichzeitig wächst in Unterlüß die Munitionsproduktion – Europas Antwort auf Russlands Vorrat.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa-Bildfunk

    Rheinmetall steht vor einem weiteren Meilenstein: Neben der geplanten Fertigung von Lockheed-Raketen wie ATACMS und Hellfire in Deutschland treibt der Konzern den massiven Ausbau seiner Produktionskapazitäten voran. Am Standort Unterlüß in Niedersachsen, wo die Raketen entstehen sollen, eröffnete Rheinmetall am Mittwoch zudem Europas künftig größte Munitionsfabrik.

    CEO Armin Papperger machte im Gespräch mit CNBC klar, worum es geht: Europa müsse "schnell" handeln, um bei der Produktion von Artillerie-Munition zu Russland aufzuschließen. Während Moskau über Kapazitäten von vier bis fünf Millionen Schuss pro Jahr verfüge, liege Europa derzeit bei rund zwei Millionen – mehr als die Hälfte davon stammt von Rheinmetall. "Der größte Bedarf Europas besteht an Artilleriegeschossen und Raketen", sagte Papperger und kündigte an, dass die neue Fabrik bis 2027 eine Jahreskapazität von 350.000 Schuss erreichen werde.

    Lockheed-Europachef Dennis Goege bestätigte gegenüber der WirtschaftsWoche, dass beide Konzerne "bereits aktive Gespräche über zusätzliche Fertigung – auch für ATACMS- und Hellfire-Raketen" führen. Gebaut werden soll in Unterlüß, wo Rheinmetall schon in diesem Jahr mit der Produktion von Rumpfteilen für Lockheeds F-35 begonnen hat. Die endgültige Liste der zu bauenden Systeme sei zwar noch offen, doch Rheinmetall und Lockheed hatten bereits im April die Einrichtung eines "europäischen Kompetenzzentrums" für Raketen vereinbart.

    Bei der Werkseröffnung unterstrich NATO-Generalsekretär Mark Rutte die Bedeutung der Investition: Die Anlage sei in nur 14 Monaten fertiggestellt worden – ein "atemberaubendes" Tempo. Nun brauche es ähnliche Anstrengungen bei komplexeren Waffensystemen wie Panzern und Luftabwehr. "Russland und China produzieren Waffen und schweres Gerät in unglaublicher Geschwindigkeit", warnte Rutte.

    Für Rheinmetall ist der Zeitpunkt strategisch günstig. Deutschland hat sich verpflichtet, seine Verteidigungsausgaben bis 2029 auf 153 Milliarden Euro zu verdoppeln. Papperger rechnet schon im vierten Quartal dieses Jahres mit neuen Aufträgen und bestätigte, dass das Unternehmen Anzahlungen der Bundesregierung erhalten habe, die neue Investitionen ermöglichen. "Die deutsche Regierung ist sehr fair zu uns", betonte er.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Gina Moesing
