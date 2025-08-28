    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRedcare Pharmacy AktievorwärtsNachrichten zu Redcare Pharmacy

    ANALYSE-FLASH

    249 Aufrufe 249 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies senkt Ziel für Redcare Pharmacy auf 150 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Kursziel für Redcare auf 150 Euro.
    • Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
    • Fokus auf Wachstumsbranchen und zyklische Unternehmen.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Redcare Pharmacy auf 150 Euro - 'Buy'
    Foto: jarmoluk - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 170 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom. Für Redcare passten sie ihre Schätzungen an zunächst geringere Profitabilitätserwartungen an./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Redcare Pharmacy N.V.!
    Long
    80,62€
    Basispreis
    1,19
    Ask
    × 6,80
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    94,42€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 6,63
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Redcare Pharmacy

    -8,77 %
    -4,77 %
    -20,65 %
    -26,79 %
    -25,02 %
    +52,17 %
    -43,27 %
    +163,55 %
    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Redcare Pharmacy Aktie

    Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,32 % und einem Kurs von 82,10 auf Tradegate (28. August 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,68 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 161,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +0,37 %/+161,93 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 150 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00, was eine Steigerung von +83,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Redcare Pharmacy - A2AR94 - NL0012044747

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Redcare Pharmacy. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies senkt Ziel für Redcare Pharmacy auf 150 Euro - 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 170 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am …