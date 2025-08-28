Jefferies senkt Ziel für Redcare Pharmacy auf 150 Euro - 'Buy'

Zitat von artfis: Wenn sich einige LV untereinander absprechen sieht es schlecht aus. Schwierig.





Da spricht sich niemand ab. Jeder will für sich das Maximum rausholen und jeder hat eine andere Meinung.

Siehe letzte Woche: Wellington hat 0,21% zu gelegt, andere haben gecovert.





Ich bleibe bei meiner Meinung, ab ca. 113-115 Euro geht den LV die Flatter. Charttechnisch betrachtet, ebenso einbezogen die Kurse beim Werfen der LV, sie "müssen" rechnerisch ab da covern um noch Gewinne zu retten. Ab einem Kurs von 1xx war es eine Nullnummer. An sich hätten sie es bereits in größerem Stil machen sollen.

Aber wahrscheinlich war die Gier auf 80 Euro (oder weniger!) wohl größer.





Weiter rein shorten ? M.M. nach eher nicht, was da da letzte Woche mit Wellington war, keine Ahnung, fat Finger ?





Wegen "müssen covern" , sie können die Papiere aber durchaus noch lange halten. Wie die einzelnen Lv entscheiden, ist in meiner Glaskugel nicht erkennbar.





Was jedoch positiv zu werten ist, das ist die hohe Anzahl der Lv und deren unterschiedliche Risikobereitschaft.















