Jefferies senkt Ziel für Redcare Pharmacy auf 150 Euro - 'Buy'
- Jefferies senkt Kursziel für Redcare auf 150 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Buy".
- Fokus auf Wachstumsbranchen und zyklische Unternehmen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 170 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der langen Underperformance der Aktien mittelgroßer europäischer Unternehmen loten die Experten in ihrer am Donnerstag vorliegenden Analyse hier die Chancen aus. Das deutsche Staatsinvestitionspaket und ein möglicher Waffenstillstand in der Ukraine bildeten eine gute Grundlage für eine Neubewertung in Wachstumsbranchen und bei zyklischen Unternehmen. In Deutschland setzen sie vor allem auf Befesa, Fuchs, PVA Tepla, Sixt sowie Bechtle und Cancom. Für Redcare passten sie ihre Schätzungen an zunächst geringere Profitabilitätserwartungen an./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 13:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:00 / ET
Die Redcare Pharmacy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -8,32 % und einem Kurs von 82,10 auf Tradegate (28. August 2025, 10:40 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Redcare Pharmacy Aktie um -4,77 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Redcare Pharmacy bezifferte sich zuletzt auf 1,68 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 161,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 82,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 214,00EUR was eine Bandbreite von +0,37 %/+161,93 % bedeutet.
