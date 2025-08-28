    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Merz auf der Fregatte 'Bayern' gelandet

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz besucht Deutsche Marine in Rostock, Antrittsbesuch.
    • Gespräche mit Inspekteur Kaack und Marine-Übungen.
    • Weiterreise nach Frankreich, Treffen mit Macron geplant.

    ROSTOCK (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seinen Antrittsbesuch bei der Deutschen Marine in Rostock begonnen. Nach einer vertraulichen Gesprächsrunde im Marinekommando mit dem Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack, besuchte er das neue nationale Hauptquartier "Commander Task Force Baltic" (CTF). Anschließend flog Merz mit dem Hubschrauber auf die Fregatte "Bayern", wo er im Seegebiet vor Warnemünde eine Marine-Übung verfolgte will.

    Auf dem Programm stehen dabei Übungen der Seeversorgung, der Flug- und U-Boot-Abwehr sowie der Verteidigung gegen einen Flugkörperangriff. Nach dem Besuch in Rostock reist Merz nach Frankreich, wo er sich am Abend in Toulon mit Präsident Emmanuel Macron trifft. Die Deutsche Marine zählt etwa 15.300 Soldatinnen und Soldaten. Sie ist nach der Luftwaffe (28.000) und dem Heer (63.000) die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr./hr/DP/mis





