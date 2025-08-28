JPMorgan nimmt Siemens mit 'Overweight' wieder auf - 300 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 236 auf Tradegate (28. August 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 189,36 Mrd..

Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 236,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -9,19 %/+26,72 % bedeutet.