ANALYSE-FLASH
JPMorgan nimmt Siemens mit 'Overweight' wieder auf - 300 Euro
- JPMorgan bewertet Siemens-Aktien mit "Overweight".
- Kursziel von 300 Euro und positive Aussichten.
- Kapitalmarkttag am 9. Dezember wird spannend.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien von Siemens beim Kursziel von 300 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Analyst Phil Buller setzte die Papiere der Münchner in seiner am Donnerstag vorliegenden Empfehlung zudem auf die "Analyst Focus Liste" und drückte ihnen mit Blick auf den Kapitalmarkttag den Stempel "Positive Catalyst Watch" für kurzfristig besonders hohen Optimismus auf. "Die 'neue Siemens' ist noch nicht eingepreist", so Buller. Die Gletscherschmelze sei nach acht Jahren Portfolio-Umbau fast abgeschlossen. Der 73-Prozent-Anteil an Siemens Healthineers sei der nächste und vermutlich letzte Schritt. Der Kapitalmarkttag am 9. Dezember werde entsprechend interessant./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2025 / 19:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 00:15 / BST
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 236 auf Tradegate (28. August 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 189,36 Mrd..
Siemens zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 236,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 215,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -9,19 %/+26,72 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Heute um 17 Uhr findet wieder ein virtuelles Anlegerforum statt: https://join.next.edudip.com/de/webinar/sdk-anleger-forum-siemens-ag/1536798
bis zum Jahrehöchstkurs von 243,55 sind es prozentual nur noch + 4,8%
Wie in den letzten Wochen wird auch dieser Anstieg schon wieder abverkauft.