Bertelsmann in den ersten sechs Monaten 2025 mit soliden Ergebnissen und strategischen Meilensteinen, positiver Gesamtjahresausblick (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Umsatzanstieg auf 9,1 Mrd. Euro trotz schwieriger Rahmenbedingungen

- Operating EBITDA adjusted mit 1,25 Mrd. Euro auf hohem Vorjahresniveau

- Weitere Internationalisierung: Umsatzanteil des Auslandsgeschäfts steigt auf

74 Prozent; Nordamerika mit rund 30 Prozent größter Einzelmarkt

- Fortschritte bei der Strategieumsetzung: Ankündigung Kauf Sky Deutschland,

Verkauf RTL Nederland, Einstieg von Arvato in wachstumsstarke

US-Fashion-Logistik

- Investitionen von rund 1 Mrd. Euro im ersten Halbjahr

- Ausblick Gesamtjahr: Umsatz- und Ergebnisanstieg, Konzernergebnis von rund 1,5

Mrd. Euro erwartet



Bertelsmann verzeichnete ein solides erstes Halbjahr 2025 und geht von einem

insgesamt positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus. Der Umsatz des

internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens lag mit 9,1

Mrd. Euro über dem Wert des Vorjahres. Das operative Ergebnis (Operating EBITDA

adjusted) blieb mit 1,25 Mrd. Euro auf dem hohen Niveau des Vorjahres stabil.

Das Konzernergebnis von 201 Mio. Euro lag im Wesentlichen aufgrund von

Neubewertungen von Beteiligungen, insbesondere durch Währungseffekte, stark

unter dem Wert des Vorjahres. Die wirtschaftlichen Investitionen beliefen sich

auf rund 1 Mrd. Euro.





