Bertelsmann in den ersten sechs Monaten 2025 mit soliden Ergebnissen und strategischen Meilensteinen, positiver Gesamtjahresausblick (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Umsatzanstieg auf 9,1 Mrd. Euro trotz schwieriger Rahmenbedingungen
- Operating EBITDA adjusted mit 1,25 Mrd. Euro auf hohem Vorjahresniveau
- Weitere Internationalisierung: Umsatzanteil des Auslandsgeschäfts steigt auf
74 Prozent; Nordamerika mit rund 30 Prozent größter Einzelmarkt
- Fortschritte bei der Strategieumsetzung: Ankündigung Kauf Sky Deutschland,
Verkauf RTL Nederland, Einstieg von Arvato in wachstumsstarke
US-Fashion-Logistik
- Investitionen von rund 1 Mrd. Euro im ersten Halbjahr
- Ausblick Gesamtjahr: Umsatz- und Ergebnisanstieg, Konzernergebnis von rund 1,5
Mrd. Euro erwartet
Bertelsmann verzeichnete ein solides erstes Halbjahr 2025 und geht von einem
insgesamt positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus. Der Umsatz des
internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens lag mit 9,1
Mrd. Euro über dem Wert des Vorjahres. Das operative Ergebnis (Operating EBITDA
adjusted) blieb mit 1,25 Mrd. Euro auf dem hohen Niveau des Vorjahres stabil.
Das Konzernergebnis von 201 Mio. Euro lag im Wesentlichen aufgrund von
Neubewertungen von Beteiligungen, insbesondere durch Währungseffekte, stark
unter dem Wert des Vorjahres. Die wirtschaftlichen Investitionen beliefen sich
auf rund 1 Mrd. Euro.
Der Konzernumsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent auf 9,1 Mrd.
Euro (H1 2024: 9,0 Mrd. Euro). Das organische Umsatzwachstum betrug 1,1 Prozent.
Die Umsätze der RTL Streaminggeschäfte, der Arvato Group, der Bertelsmann
Education Group und Bertelsmann Investments stiegen organisch deutlich an. Der
Umsatzanteil der Geschäfte von Bertelsmann außerhalb Deutschlands erhöhte sich
auf 74 Prozent.
Das Operating EBITDA adjusted lag bei 1.249 Mio. Euro (H1 2024: 1.249 Mio.
Euro). Es blieb trotz negativer Währungseffekte von 28 Mio. Euro auf dem hohen
Vorjahresniveau stabil.
Das Konzernergebnis lag bei 201 Mio. Euro (H1 2024: 416 Mio. Euro) und somit
unter dem Wert des Vorjahres. Grund hierfür waren vor allem Neubewertungen im
Beteiligungsportfolio von Bertelsmann, die insbesondere auf negative
Währungseffekte von 144 Mio. Euro zurückzuführen sind. Der Gewinn aus dem
Verkauf von RTL Nederland wurde im Juli verbucht.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Wir blicken trotz
schwieriger Rahmenbedingungen auf eine solide Performance im ersten Halbjahr
2025. Gleichzeitig freuen wir uns über weitere Meilensteine bei der Umsetzung
unserer Strategie, insbesondere der angekündigte Kauf von Sky Deutschland, der
Verkauf von RTL Nederland und der Einstieg in das US-Fashion-Logistikgeschäft.
