Milliardenwert in Gefahr: Schafft dieser Pharmakonzern den IPO trotz Schulden?

Der hessische Arzneimittelhersteller Stada will im Herbst an die Börse gehen. Vorstandschef Peter Goldschmidt erklärte, das Unternehmen sei nach einer Verschiebung im Frühjahr nun deutlich besser aufgestellt. "Eine größere Pipeline an eingekauften Medikamenten und unsere Präsenz in Europa sind gute Vorzeichen für Stada", sagte Goldschmidt in einem Interview mit Bloomberg.

Schon im Frühjahr wollten die Private Equity Gesellschaften hinter dem Arzneimittelhersteller Stada den Börsengang auf den Weg bringen. Doch die starke Volatilität nach dem sogenannten "Liberation Day" der Trump-Administration verhinderte das Vorhaben. Inzwischen habe sich das Marktumfeld verbessert, sodass nun ein zweiter Versuch unternommen werde. Der Börsengang soll Stada mit rund zehn Milliarden Euro bewerten. Gelingt dies, könnte das Unternehmen direkt in den MDAX aufsteigen.

Rekord bei Lizenzvereinbarungen

Im ersten Halbjahr habe Stada mit 50 neuen Lizenzvereinbarungen einen Rekord erzielt. Der Schritt würde Stada in eine Reihe von milliardenschweren Unternehmen wie den Sicherheitsanbieter Verisure, den Spezialfinanzierer Shawbrook Group und den Index- und Datenanbieter ISS Stoxx stellen, die ebenfalls einen Börsengang vorbereiten. Damit könnte Europas Kapitalmarkt nach dem schwächsten Jahresstart seit über zehn Jahren neuen Schwung erhalten.

Bewertung und Schuldenlast

Nach Informationen von Bloomberg strebt Stada eine Bewertung von rund zehn Milliarden Euro inklusive Schulden an. Bain Capital und Cinven haben die Bilanz des Unternehmens mit hohen Verbindlichkeiten belastet. Fraglich ist, ob Anleger bereit sind, die Schuldenlast von etwa 5,7 Milliarden Euro zu akzeptieren. Mit dem Börsengang will Stada diese um rund drei Milliarden Euro reduzieren. Damit würde die Nettoverschuldung bei etwa dem Dreifachen des bereinigten operativen Gewinns liegen, so Goldschmidt. Vergleichbare Player wie Dermapharm (SDAX) oder Sandoz (SIX Swiss Exchange) sind bereits börsennotiert und dienen Investoren als Benchmark.

Starke Gewinne und Biosimilar als Treiber

Das Unternehmen aus Bad Vilbel bei Frankfurt erwirtschaftete im ersten Halbjahr einen bereinigten Umsatz von 2,1 Milliarden Euro – ein Plus von sechs Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte um fünf Prozent auf 481 Millionen Euro zu. Wachstumstreiber war das Biosimilar Uzpruvo, ein Nachahmerpräparat des Schuppenflechte-Mittels Stelara von Johnson & Johnson. Für den US-Konzern wird das Originalpräparat in diesem Jahr voraussichtlich mehr als sechs Milliarden US-Dollar Umsatz einbringen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion