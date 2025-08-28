    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW

    AKTIEN IM FOKUS

    Automobilpapiere stützen Dax - Acea-Zahlen Hoffnungsschimmer

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax-Anstieg durch deutsche Automobilaktien, +0,8 bis 2,6%.
    • Stoxx 600 Automobilsektor führt mit +1,8% in Europa.
    • Zulassungszahlen steigen um 7,4%, Hoffnung für Branche.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Am Donnerstag haben vor allem die deutschen Automobilaktien für einen moderaten Anstieg des deutschen Leitindex Dax gesorgt. Die Kursgewinne für BMW , Volkswagen , Mercedes-Benz , Porsche AG und den Zulieferer Continental reichten von 0,8 bis zu 2,6 Prozent.

    Der Stoxx 600 Automobilsektor führte am Vormittag das europäische Sektortableau mit einem Plus von 1,8 Prozent an.

    Die Zulassungszahlen des Verbands der europäischen Automobilhersteller (Acea) für Juli seien ein "Hoffnungsschimmer", sagte ein Händler. Sie könnten die Stimmung für die Branche ein wenig aufhellen. Nach einem deutlichen Rückgang im Vormonat ist der Absatz in der EU im Jahresvergleich um 7,4 Prozent auf 914.680 Fahrzeuge gestiegen./bek/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,63 % und einem Kurs von 90,82 auf Tradegate (28. August 2025, 10:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -0,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,89 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,84 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -8,96 %/+44,48 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
