Hochpräzise Basen-Editierung zur klinischen Behandlung der Sichelzellenkrankheit - CS-101 von CorrectSequence Therapeutics erzielt vielversprechende Ergebnisse bei erstem Patienten
SHANGHAI, 28. August 2025 /PRNewswire/ -- CorrectSequence Therapeutics Co., Ltd. (Correctseq), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das Pionierarbeit im Bereich der transformer Base Editing (tBE)-Technologie zur Behandlung schwerer Krankheiten leistet, gab kürzlich die erfolgreiche Behandlung des ersten Patienten mit Sichelzellenanämie (SCD) mit seiner hochpräzisen Basen-Editierungs-Therapie CS-101 bekannt.
Der Durchbruch wurde in einer von Forschern initiierten Studie (IIT) erzielt, die in Zusammenarbeit mit dem The First Affiliated Hospital of Guangxi Medical University durchgeführt wurde. Der Patient zeigte einen signifikanten und anhaltenden Anstieg des fetalen Hämoglobins (HbF) in Verbindung mit einer deutlichen Verringerung des Sichelhämoglobins (HbS). Sechs Monate seit der Behandlung stabilisierte sich das Verhältnis von HbF zu HbS bei 6,5:3,5, wobei das Gesamthämoglobin konstant über 120 g/l lag. Während der sechsmonatigen Nachbeobachtungszeit traten bei dem Patienten keine Vaso-okklusiven Krisen (VOCs) auf und er konnte seine normalen täglichen Aktivitäten wieder aufnehmen – dies ist die erste berichtete klinische Behandlung der Sichelzellenkrankheit in China unter Verwendung der Basen-Editierungs-Technologie.
Bild: Die Patientin, eine 21-jährige Frau aus Nigeria, litt zuvor unter wiederkehrenden VOCs. Sechs Monate seit der Verabreichung von CS-101 ist sie weiterhin frei von VOCs und bei guter Gesundheit.
Sichelzellenanämie und der Bedarf an Heilungsmethoden
Hämoglobinopathien – darunter SCD und β-Thalassämie (β-Thal) – sind die weltweit häufigste Gruppe monogener Erkrankungen, wobei etwa 7 % der Weltbevölkerung eine pathogene Variante davon tragen. Jedes Jahr sind etwa 400.000 Neugeborene betroffen. SCD, verursacht durch Mutationen im β-Globin-Gen, führt zu abnormalen, sichelförmigen roten Blutkörperchen, was chronische Anämie, wiederkehrende Schmerzattacken, erhöhtes Infektionsrisiko und fortschreitende Organschäden zur Folge hat. Weltweit sind etwa 3,5 % der Bevölkerung Träger der Sichelzellmutation, wobei jährlich etwa 300.000 betroffene Säuglinge geboren werden, insbesondere in Afrika, im Mittelmeerraum, im Nahen Osten und in Südostasien.