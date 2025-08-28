Allerthal-Werke AG: Halbjahreszahlen 2025 im Fokus!
Die Allerthal-Werke AG überrascht mit einem beeindruckenden Halbjahresüberschuss von 3.896 TEUR. Nach einem Fehlbetrag von 288 TEUR im Vorjahr ist dies ein bemerkenswerter Aufschwung. Erträge aus Wertpapierverkäufen und ein gestiegenes Eigenkapital sind wesentliche Erfolgsfaktoren. Trotz positiver Zahlen bleibt die Marktsichtbarkeit gering, und die wirtschaftliche Erholung ist unsicher.
Foto: adobe.stock.com
- Die Allerthal-Werke AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Halbjahresüberschuss von 3.896 TEUR, im Vergleich zu einem Fehlbetrag von 288 TEUR im Vorjahr.
- Erträge aus Wertpapierverkäufen beliefen sich auf 2.770 TEUR, während die Aufwendungen bei 120 TEUR lagen, hauptsächlich aufgrund des Squeeze Out bei der Alstria Office REIT AG.
- Das wirtschaftliche Eigenkapital je Aktie stieg um 22,6% auf 27,62 EUR, während das Andienungsvolumen moderat auf knapp 27,9 Mio. EUR anstieg.
- Die fünf größten Wertpapierpositionen zum 30. Juni 2025 waren Aktien von Drägerwerk AG, Alexanderwerk AG, KSB SE, Smartbroker Holding AG und Wacker Neuson SE.
- Trotz des positiven Halbjahresergebnisses bleibt die Marktsichtbarkeit gering, und es gibt Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Erholung, insbesondere im Einzelhandel.
- Eine konkrete Prognose für das Geschäftsjahr 2025 ist aufgrund des unsicheren Marktumfelds derzeit nicht möglich, jedoch liegt die Wertentwicklung des wirtschaftlichen Eigenkapitals weiterhin über +20% seit Jahresanfang.
