    Thyssenkrupp Nucera ziehen an - Möglicher Auftrag aus Australien

    Für Sie zusammengefasst
    • Thyssenkrupp Nucera Aktien steigen um 3,1 Prozent.
    • Großauftrag aus Australien für Elektrolyseure angekündigt.
    • Projekt in Planungsphase, Investitionsentscheidung ausstehend.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein möglicher Großauftrag aus Australien hat die Aktien von Thyssenkrupp Nucera am Donnerstag beflügelt. Nach einem Kurssprung von bis zu gut sechs Prozent behaupteten sie zuletzt ein Plus von 3,1 Prozent auf 9,28 Euro.

    Damit hängen sie weiter in der Handelsspanne der vergangenen zwei Wochen fest. Seit Jahresbeginn steht immer noch ein Kursverlust von 12,5 Prozent zu Buche. Der Nebenwerte-Index SDax hat in diesem Zeitraum um fast ein Viertel zugelegt.

    Das australische Unternehmen Progressive Green Solutions (PGS) habe Thyssenkrupp Nucera als bevorzugten Lieferanten von Elektrolyseuren mit einer Gesamtleistung von 1,4 Gigawatt ausgewählt, teilte der Elektrolysespezialist mit. Ziel sei es, jährlich 7 Millionen Tonnen "grüne" Eisenpellets zu produzieren und die Hälfte davon in 2,5 Millionen Tonnen "grünes" heißbrikettiertes Eisen (HBI) umzuwandeln.

    Man werde das Projekt, welches sich noch in einer frühen Planungsphase befinde, gemeinsam mit PGS weiterentwickeln. Die Realisierung steht dabei unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung.

    Die Thyssenkrupp-Tochter hatte zuletzt über ein schwieriges Marktumfeld für sogenannten grünen Wasserstoff und die Zurückhaltung der Kunden bei finalen Investitionsentscheidungen geklagt./gl/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 8,966 auf Tradegate (28. August 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +33,45 %/+0,09 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
