AKTIE IM FOKUS
Thyssenkrupp Nucera ziehen an - Möglicher Auftrag aus Australien
- Thyssenkrupp Nucera Aktien steigen um 3,1 Prozent.
- Großauftrag aus Australien für Elektrolyseure angekündigt.
- Projekt in Planungsphase, Investitionsentscheidung ausstehend.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein möglicher Großauftrag aus Australien hat die Aktien von Thyssenkrupp Nucera am Donnerstag beflügelt. Nach einem Kurssprung von bis zu gut sechs Prozent behaupteten sie zuletzt ein Plus von 3,1 Prozent auf 9,28 Euro.
Damit hängen sie weiter in der Handelsspanne der vergangenen zwei Wochen fest. Seit Jahresbeginn steht immer noch ein Kursverlust von 12,5 Prozent zu Buche. Der Nebenwerte-Index SDax hat in diesem Zeitraum um fast ein Viertel zugelegt.
Das australische Unternehmen Progressive Green Solutions (PGS) habe Thyssenkrupp Nucera als bevorzugten Lieferanten von Elektrolyseuren mit einer Gesamtleistung von 1,4 Gigawatt ausgewählt, teilte der Elektrolysespezialist mit. Ziel sei es, jährlich 7 Millionen Tonnen "grüne" Eisenpellets zu produzieren und die Hälfte davon in 2,5 Millionen Tonnen "grünes" heißbrikettiertes Eisen (HBI) umzuwandeln.
Man werde das Projekt, welches sich noch in einer frühen Planungsphase befinde, gemeinsam mit PGS weiterentwickeln. Die Realisierung steht dabei unter dem Vorbehalt einer endgültigen Investitionsentscheidung.
Die Thyssenkrupp-Tochter hatte zuletzt über ein schwieriges Marktumfeld für sogenannten grünen Wasserstoff und die Zurückhaltung der Kunden bei finalen Investitionsentscheidungen geklagt./gl/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 8,966 auf Tradegate (28. August 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +0,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,97 %.
Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 5,59 Mrd..
ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,0000EUR. Von den letzten 5 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +33,45 %/+0,09 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ThyssenKrupp - 750000 - DE0007500001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ThyssenKrupp. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Indiens Sechs-U-Boot-Plan, um den Würgegriff des Drachen zu durchbrechen
Indien hat das 70.000 Millionen Rupien-Projekt-75(I) sanktioniert und sich für die deutsche ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) mit Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) entschieden, um sechs hochmoderne dieselelektrische Angriffs-U-Boote für die Marine zu bauen. Diese U-Boote mit Air Independent Propulsion (AIP) bleiben bis zu drei Wochen unter Wasser und bieten eine verbesserte Tarnung und die Fähigkeit, schwere Torpedos und Marschflugkörper wie Brahmos NG abzufeuern, die Seeverweigerung, die Unterwasserkriegsführung und die Abschreckung in der Region des Indischen Ozeans (IOR) zu stärken. Die Initiative vertieft die indisch-deutschen Verteidigungsbeziehungen, sichert 60 % des lokalen Inhalts, erweitert den Schiffbau von Make in India, diversifiziert Indiens U-Boot-Versorgungsbasis und bildet ein Gegengewicht zu Chinas PLAN-Aktivitäten und Pakistans Marinefortschritten. Sie unterstützt Indiens maritime Sicherheitsdoktrin, stärkt ihre Quad-Haltung und fördert ihre Bestrebungen der Blauwassermarine, indem sie die operative Reichweite von der Straße von Malakka bis zum Arabischen Meer erweitert.
https://www.br.de/nachrichten/bayern/spd-chef-klingbeil-fordert-gipfeltreffen-zu-stahlhilfen,Uumwkyk
Wieder ein völlig Ahnungsloser! Es gibt doch gar keinen Ausgabepreis, da gar keine Aktien verkauft werden! Es gibt nur eine Erstnotierung der den TKA-Aktionären zugeteilten Aktien. Ob dieser Preis höher ausfällt als im Gegenzug die TKA-Aktien an Wert verlieren, das weiss heute niemand. Und immer wieder daran denken, das eine KGaA abgespalten wird und keine AG. Das ist ein erheblicher Unterschied!