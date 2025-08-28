Pernod Ricard legen stark zu - EuroStoxx-Verbleib möglich

Die Kurserholung seit diesem Sommer gewinnt damit deutlich an Kontur. Die steile, über zwei Jahre dauernde Talfahrt, während der sich der Kurs mehr als halbiert hatte, scheint beendet.

PARIS (dpa-AFX) - Die Aktien von Pernod Ricard haben am Donnerstag nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen ihre jüngste Erholung mit deutlichen Kursgewinnen fortgesetzt. Die Zahlen untermaueren die Hoffnungen vieler Anleger auf perspektivische Geschäftserholung. Mit in der Spitze 107,45 Euro kletterten sie auf den höchsten Stand seit Anfang Februar. Etwas darunter gewannen sie zuletzt 7,8 Prozent auf 106,75 Euro. Im EuroStoxx 50 waren sie der stärkste Wert.

Ein mauer Konsum in China und den USA hatte den Spirituosenhersteller zwar belastet. Dennoch hätten die Franzosen die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Edward Mundy vom Investmenthaus Jefferies. Im Aktienkurs sei eine Menge Unsicherheit bereits eingepreist. Dem Unternehmen zufolge dürfte die Nachfrage in der zweiten Hälfte des neuen Geschäftsjahres wieder anziehen, da Handelsbeschränkungen in Schlüsselmärkten wie China nachließen.

Pernod Ricard galt bislang als einer der Kandidaten für einen Abstieg aus dem EuroStoxx 50 im September, wie Index-Experte Pankaj Gupta von JPMorgan erst vor zwei Tagen schrieb. Wirklich sicher sei dies allerdings noch nicht. Mit dem aktuellen Kursanstieg könnten nun die Chancen für auf einen Verbleib im Eurozonen-Leitindex steigen./ajx/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,53 % und einem Kurs von 106,4 auf Tradegate (28. August 2025, 10:57 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %. Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 26,26 Mrd.. Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 138,00EUR was eine Bandbreite von -4,03 %/+32,44 % bedeutet.



