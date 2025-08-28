Wolford: Starke Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
Die Wolford AG trotzt Herausforderungen mit einer strategischen Neuausrichtung und blickt optimistisch auf die zweite Jahreshälfte 2025.
Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
- Wolford AG veröffentlicht Konzernergebnisse für die erste Jahreshälfte 2025, Umsatz beträgt 33,0 Mio. EUR, ein Rückgang um 10,1 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr.
- Der Umsatzrückgang ist hauptsächlich auf Lieferverzögerungen und Filialschließungen aus dem Vorjahr zurückzuführen.
- Trotz des Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen seine Kostenbasis senken, was zu einem stabilen EBIT im Vergleich zum Vorjahr führte.
- Wolford AG befindet sich in einer Übergangsphase und setzt eine umfassende operative Transformation um, um langfristige Resilienz und Profitabilität wiederherzustellen.
- Erste Anzeichen einer Erholung werden für die zweite Jahreshälfte 2025 erwartet.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird kein wesentlicher negativer Einfluss des wirtschaftlichen Umfelds auf das Ergebnis oder den Umsatz erwartet.
Der Kurs von Wolford lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,5900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,55 % im
Minus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,6000EUR das entspricht einem Plus von +0,28 % seit der Veröffentlichung.
ISIN:AT0000834007
