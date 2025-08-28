    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIVU Traffic Technologies AktievorwärtsNachrichten zu IVU Traffic Technologies
    IVU Traffic Technologies: Spannende Einblicke im Halbjahresbericht 2025

    IVU Traffic Technologies AG zeigt im Halbjahresbericht 2025 beeindruckende Wachstumszahlen, trotz Fachkräftemangel und Kostendruck. Umsatz und EBIT steigen signifikant. Mehr dazu auf der IVU-Website.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • IVU Traffic Technologies AG veröffentlicht den Halbjahresbericht 2025.
    • Der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 stieg um 17 % auf 63.968 T€ im Vergleich zum Vorjahr.
    • Das Rohergebnis erhöhte sich um 11 % auf 51.574 T€.
    • Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 1.011 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 246 T€.
    • Die Branche ist von Fachkräftemangel und steigendem Kostendruck geprägt, was Effizienz und verlässliche Abläufe besonders wichtig macht.
    • Der vollständige Halbjahresbericht ist auf der IVU-Website verfügbar.

    Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.
    29 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,500EUR das entspricht einem Minus von -0,92 % seit der Veröffentlichung.


    IVU Traffic Technologies

    -0,46 %
    +1,88 %
    +3,33 %
    +19,23 %
    +55,56 %
    +38,92 %
    +40,45 %
    +426,06 %
    +13,68 %
    ISIN:DE0007448508WKN:744850





