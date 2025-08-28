IVU Traffic Technologies: Spannende Einblicke im Halbjahresbericht 2025
IVU Traffic Technologies AG zeigt im Halbjahresbericht 2025 beeindruckende Wachstumszahlen, trotz Fachkräftemangel und Kostendruck. Umsatz und EBIT steigen signifikant. Mehr dazu auf der IVU-Website.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- IVU Traffic Technologies AG veröffentlicht den Halbjahresbericht 2025.
- Der Umsatz im ersten Halbjahr 2025 stieg um 17 % auf 63.968 T€ im Vergleich zum Vorjahr.
- Das Rohergebnis erhöhte sich um 11 % auf 51.574 T€.
- Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 1.011 T€ deutlich über dem Vorjahreswert von 246 T€.
- Die Branche ist von Fachkräftemangel und steigendem Kostendruck geprägt, was Effizienz und verlässliche Abläufe besonders wichtig macht.
- Der vollständige Halbjahresbericht ist auf der IVU-Website verfügbar.
Der Kurs von IVU Traffic Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 21,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,23 % im Plus.
29 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 21,500EUR das entspricht einem Minus von -0,92 % seit der Veröffentlichung.
-0,46 %
+1,88 %
+3,33 %
+19,23 %
+55,56 %
+38,92 %
+40,45 %
+426,06 %
+13,68 %
ISIN:DE0007448508WKN:744850
