    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Pernod Ricard auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

    • Jefferies belässt Pernod Ricard auf "Buy" mit 120 Euro.
    • Analyst Mundy erwartet positive Kursreaktion heute.
    • Übertreffende Ergebniserwartungen sorgen für Optimismus.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Pernod Ricard auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Edward Mundy rechnet am Donnerstag mit einer positiven Kursreaktion auf die übertroffenen Ergebniserwartungen. Eine Menge Unsicherheit sei bereits eingepreist./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M. Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:09 / A.M.

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,09 % und einem Kurs von 107,0 auf Tradegate (28. August 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 26,26 Mrd..

    Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 138,00EUR was eine Bandbreite von -4,03 %/+32,44 % bedeutet.


    dpa-AFX
