    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPernod Ricard AktievorwärtsNachrichten zu Pernod Ricard

    ANALYSE-FLASH

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC belässt Pernod Ricard auf 'Sector Perform' - Ziel 120 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Kursziel für Pernod Ricard bei 120 Euro.
    • Ergebnisse leicht besser als erwartet, Ausblick schwach.
    • Einstufung bleibt bei "Sector Perform" für die Aktie.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Pernod Ricard auf 'Sector Perform' - Ziel 120 Euro
    Foto: Ralf - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen seien einen Hauch besser als gedacht, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei allerdings schwach./rob/ag/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Pernod-Ricard SA!
    Long
    96,48€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 12,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    112,19€
    Basispreis
    0,81
    Ask
    × 12,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Pernod Ricard

    +6,28 %
    -2,91 %
    -1,14 %
    +7,43 %
    -21,63 %
    -45,92 %
    -31,58 %
    +7,04 %
    +162,14 %
    ISIN:FR0000120693WKN:853373

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie

    Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,09 % und einem Kurs von 107,0 auf Tradegate (28. August 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 26,26 Mrd..

    Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 138,00EUR was eine Bandbreite von -4,03 %/+32,44 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Pernod Ricard - 853373 - FR0000120693

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pernod Ricard. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC belässt Pernod Ricard auf 'Sector Perform' - Ziel 120 Euro Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen seien einen Hauch besser als gedacht, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach den …