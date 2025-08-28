RBC belässt Pernod Ricard auf 'Sector Perform' - Ziel 120 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,09 % und einem Kurs von 107,0 auf Tradegate (28. August 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 26,26 Mrd..

Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 138,00EUR was eine Bandbreite von -4,03 %/+32,44 % bedeutet.