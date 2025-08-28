ANALYSE-FLASH
RBC belässt Pernod Ricard auf 'Sector Perform' - Ziel 120 Euro
- RBC belässt Kursziel für Pernod Ricard bei 120 Euro.
- Ergebnisse leicht besser als erwartet, Ausblick schwach.
- Einstufung bleibt bei "Sector Perform" für die Aktie.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Ergebnisse der Franzosen seien einen Hauch besser als gedacht, schrieb James Edwardes Jones am Donnerstag nach den Zahlen. Der Ausblick sei allerdings schwach./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / 02:01 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pernod Ricard Aktie
Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,09 % und einem Kurs von 107,0 auf Tradegate (28. August 2025, 11:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pernod Ricard Aktie um -2,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Pernod Ricard bezifferte sich zuletzt auf 26,26 Mrd..
Pernod Ricard zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 138,00EUR was eine Bandbreite von -4,03 %/+32,44 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Pernod Ricard - 853373 - FR0000120693
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Pernod Ricard. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Diageo produziert in Amerika. Oder sehe ich was falsch?