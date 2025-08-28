Jobware-Analyse zeigt deutliche Unterschiede und einen leicht rückläufigen Gesamttrend (FOTO)

Paderborn (ots) - Homeoffice ist längst kein Corona-Phänomen mehr - aber auch

kein Selbstläufer. Eine aktuelle Analyse des Stellenmarkts Jobware zeigt:

Während Versicherungen (77,3 %), IT (71,0 %) und Medien (67,0 %) Homeoffice als

festen Bestandteil von Jobangeboten etabliert haben, sind es im Gesundheitswesen

(13,0 %), im Handwerk (13,8 %) oder in der Gastronomie (15,6 %) kaum relevante

Anteile. Der Kontrast könnte größer kaum sein.



Gesamttrend: Homeoffice-Anteil geht zurück





Parallel dazu zeigt der Blick auf die Gesamtdaten aller bei Jobware geschalteten

Stellenanzeigen: Seit März 2024 nimmt der Anteil ausgeschriebener Jobs mit

Homeoffice-Option leicht ab - von rund 47 % auf zuletzt etwa 41 %. Das

entspricht einem Rückgang von sechs Prozentpunkten. Ein klares Signal:

Arbeitgeber:innen justieren ihre Remote-Strategien und prüfen, wie dauerhaft

Homeoffice in den Unternehmensalltag integriert bleibt.



Branchen im Kontrast: Digital top, Präsenz flop



Die Diskrepanz zwischen Branchen verdeutlicht: Homeoffice ist dort Standard, wo

Arbeit überwiegend digital abläuft - Versicherungen, IT oder Medien. Wo

Patientenkontakt, Maschinenarbeit oder Schichtbetrieb dominieren, bleiben die

Möglichkeiten gering. Überraschend zurückhaltend zeigen sich allerdings Banken

und Finanzdienstleister (48,3 %) sowie der Öffentliche Dienst (49,2 %) - beides

Bereiche, die durchaus mehr Remote-Potenzial hätten.



Arbeitgebende unter Druck: klare Strategie gefordert



"Wir sehen zwei Entwicklungen gleichzeitig: Einerseits eine breite

Erwartungshaltung bei Bewerbenden - Homeoffice ist längst ein Hygienefaktor.

Andererseits fahren manche Arbeitgebende ihr Angebot leicht zurück", erklärt Dr.

Wolfgang Achilles, Geschäftsführer der Jobbörse Jobware. "Für Unternehmen ist

das oft ein Spagat: Zwischen betrieblichen Anforderungen wie Präsenzmeetings

oder Leistungsfragen und den Wünschen der Beschäftigten nach mehr Flexibilität.

Jede Organisation muss diesen Balanceakt für sich lösen - entscheidend ist, dass

daraus eine klare Strategie entsteht."



Wissenschaft bestätigt Nachfrage nach Remote-Arbeit



Die Ergebnisse decken sich mit einer Untersuchung des Leibniz-Zentrums für

Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW Mannheim). Demnach plant fast jedes dritte

Unternehmen, die Homeoffice-Möglichkeiten in den kommenden zwei Jahren

auszuweiten, nur jedes zehnte will das Angebot reduzieren.



Homeoffice bleibt ein Wettbewerbsfaktor



Ob Expansion oder Rückzug - Homeoffice bleibt ein strategisches Signal im

Wettbewerb um Talente. Unternehmen, die es konsequent anbieten, profitieren von

höherer Zufriedenheit, besserem Recruiting und stärkerer Bindung. Wo es nicht

möglich ist, gewinnen alternative Modelle wie die Vier-Tage-Woche oder

Jobrotation an Bedeutung.



