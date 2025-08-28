    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Homeoffice stagniert - Branchen bleiben gespalten / Versicherungen top, Gesundheitswesen flop

    Jobware-Analyse zeigt deutliche Unterschiede und einen leicht rückläufigen Gesamttrend (FOTO)

    Paderborn (ots) - Homeoffice ist längst kein Corona-Phänomen mehr - aber auch
    kein Selbstläufer. Eine aktuelle Analyse des Stellenmarkts Jobware zeigt:
    Während Versicherungen (77,3 %), IT (71,0 %) und Medien (67,0 %) Homeoffice als
    festen Bestandteil von Jobangeboten etabliert haben, sind es im Gesundheitswesen
    (13,0 %), im Handwerk (13,8 %) oder in der Gastronomie (15,6 %) kaum relevante
    Anteile. Der Kontrast könnte größer kaum sein.

    Gesamttrend: Homeoffice-Anteil geht zurück

    Parallel dazu zeigt der Blick auf die Gesamtdaten aller bei Jobware geschalteten
    Stellenanzeigen: Seit März 2024 nimmt der Anteil ausgeschriebener Jobs mit
    Homeoffice-Option leicht ab - von rund 47 % auf zuletzt etwa 41 %. Das
    entspricht einem Rückgang von sechs Prozentpunkten. Ein klares Signal:
    Arbeitgeber:innen justieren ihre Remote-Strategien und prüfen, wie dauerhaft
    Homeoffice in den Unternehmensalltag integriert bleibt.

    Branchen im Kontrast: Digital top, Präsenz flop

    Die Diskrepanz zwischen Branchen verdeutlicht: Homeoffice ist dort Standard, wo
    Arbeit überwiegend digital abläuft - Versicherungen, IT oder Medien. Wo
    Patientenkontakt, Maschinenarbeit oder Schichtbetrieb dominieren, bleiben die
    Möglichkeiten gering. Überraschend zurückhaltend zeigen sich allerdings Banken
    und Finanzdienstleister (48,3 %) sowie der Öffentliche Dienst (49,2 %) - beides
    Bereiche, die durchaus mehr Remote-Potenzial hätten.

    Arbeitgebende unter Druck: klare Strategie gefordert

    "Wir sehen zwei Entwicklungen gleichzeitig: Einerseits eine breite
    Erwartungshaltung bei Bewerbenden - Homeoffice ist längst ein Hygienefaktor.
    Andererseits fahren manche Arbeitgebende ihr Angebot leicht zurück", erklärt Dr.
    Wolfgang Achilles, Geschäftsführer der Jobbörse Jobware. "Für Unternehmen ist
    das oft ein Spagat: Zwischen betrieblichen Anforderungen wie Präsenzmeetings
    oder Leistungsfragen und den Wünschen der Beschäftigten nach mehr Flexibilität.
    Jede Organisation muss diesen Balanceakt für sich lösen - entscheidend ist, dass
    daraus eine klare Strategie entsteht."

    Wissenschaft bestätigt Nachfrage nach Remote-Arbeit

    Die Ergebnisse decken sich mit einer Untersuchung des Leibniz-Zentrums für
    Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW Mannheim). Demnach plant fast jedes dritte
    Unternehmen, die Homeoffice-Möglichkeiten in den kommenden zwei Jahren
    auszuweiten, nur jedes zehnte will das Angebot reduzieren.

    Homeoffice bleibt ein Wettbewerbsfaktor

    Ob Expansion oder Rückzug - Homeoffice bleibt ein strategisches Signal im
    Wettbewerb um Talente. Unternehmen, die es konsequent anbieten, profitieren von
    höherer Zufriedenheit, besserem Recruiting und stärkerer Bindung. Wo es nicht
    möglich ist, gewinnen alternative Modelle wie die Vier-Tage-Woche oder
    Jobrotation an Bedeutung.

    Über die Analyse

    Die Jobware-Auswertung basiert auf mehreren tausend Stellenanzeigen, die im
    zweiten Quartal 2025 geschaltet wurden. Grundlage ist die Option "Homeoffice",
    die ausschreibende Unternehmen bei der Schaltung setzen können. Zusätzlich
    wurden interne Daten zum Gesamttrend seit März 2024 ausgewertet.

    Über Jobware

    Jobware ist seit über 25 Jahren eine der führenden Online-Jobbörsen in
    Deutschland und steht für passgenaue Stellenanzeigen und hochwertige
    Bewerber:innenkontakte. Mit individuellen Lösungen für Unternehmen jeder Größe
    sowie einem starken Partnernetzwerk bietet Jobware Recruiting-Erfolge mit
    Qualität. Zahlreiche Auszeichnungen bestätigen die Zufriedenheit von Kund:innen
    und Bewerbenden gleichermaßen. Weitere Informationen unter:
    https://www.jobware.de/

