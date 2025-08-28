PENNY startet die Vermarktung von Ananas ohne Krone (FOTO)

Köln (ots) - PENNY startet ab September mit der deutschlandweiten Vermarktung

von Ananas ohne Krone. Dabei wird die Ananaskrone bereits bei der Ernte

entfernt. Das hat durchweg Vorteile: Die Krone macht ca. 25 Prozent des

Fruchtvolumens aus, sodass durch die Steigerung von Verpackungs- und

Transporteffizienz eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks erreicht wird. Zudem

können die Kronen im Ursprungsland wiederverwendet werden: Etwa 20 Prozent

werden zum Anbau neuer Ananas genutzt und die restlichen 80 Prozent als Dünger.

Bisher landeten die Ananaskronen mehr oder minder ungenutzt im häuslichen Abfall

der Kund:innen. Die Ananas-Früchte ohne Krone sind im Laufe des Jahres in allen

2.130 PENNY-Märkten verfügbar.



"Wir vermarkten jedes Jahr rund 2,5 Millionen Ananas. Mit dem Verzicht auf die

Kronen, verändern wir nur die gewohnte Optik. Qualität und Haltbarkeit der

Früchte bleibt unverändert, das haben ausgiebige Tests eindeutig gezeigt. Zudem

leisten wir einen Beitrag dazu, den bisher nutzlosen Teil der Ananas - die Krone

- nachhaltig in den Anbauregionen zu nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir

beim Seetransport nun mehr Früchte auf der gleichen Fläche transportieren

können. Schließlich ist für unsere Kund:innen der Transport leichter und die

heimischen Mülleimer sind leerer. Insofern profitieren alle in der Kette von der

Umstellung. Weniger ist hier mehr", so Patricia Hirsch, Einkaufsleiterin Obst,

Gemüse und Blumen bei PENNY.



