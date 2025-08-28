    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    PENNY startet die Vermarktung von Ananas ohne Krone (FOTO)

    Köln (ots) - PENNY startet ab September mit der deutschlandweiten Vermarktung
    von Ananas ohne Krone. Dabei wird die Ananaskrone bereits bei der Ernte
    entfernt. Das hat durchweg Vorteile: Die Krone macht ca. 25 Prozent des
    Fruchtvolumens aus, sodass durch die Steigerung von Verpackungs- und
    Transporteffizienz eine Reduzierung des CO2-Fußabdrucks erreicht wird. Zudem
    können die Kronen im Ursprungsland wiederverwendet werden: Etwa 20 Prozent
    werden zum Anbau neuer Ananas genutzt und die restlichen 80 Prozent als Dünger.
    Bisher landeten die Ananaskronen mehr oder minder ungenutzt im häuslichen Abfall
    der Kund:innen. Die Ananas-Früchte ohne Krone sind im Laufe des Jahres in allen
    2.130 PENNY-Märkten verfügbar.

    "Wir vermarkten jedes Jahr rund 2,5 Millionen Ananas. Mit dem Verzicht auf die
    Kronen, verändern wir nur die gewohnte Optik. Qualität und Haltbarkeit der
    Früchte bleibt unverändert, das haben ausgiebige Tests eindeutig gezeigt. Zudem
    leisten wir einen Beitrag dazu, den bisher nutzlosen Teil der Ananas - die Krone
    - nachhaltig in den Anbauregionen zu nutzen. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir
    beim Seetransport nun mehr Früchte auf der gleichen Fläche transportieren
    können. Schließlich ist für unsere Kund:innen der Transport leichter und die
    heimischen Mülleimer sind leerer. Insofern profitieren alle in der Kette von der
    Umstellung. Weniger ist hier mehr", so Patricia Hirsch, Einkaufsleiterin Obst,
    Gemüse und Blumen bei PENNY.

    Für Rückfragen:

    PENNY-Unternehmenskommunikation,
    E-Mail: mailto:presse@penny.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59659/6105611
    OTS: PENNY Markt GmbH



