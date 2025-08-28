    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChina Medical System Holdings AktievorwärtsNachrichten zu China Medical System Holdings
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    igefa stellt innovative Lösungen für nachhaltigere und ergonomische Reinigung auf der CMS 2025 vor (FOTO)

    Neumünster (ots) - Unter dem Motto "Mensch im Fokus, Umwelt im Blick"
    präsentiert die igefa auf der diesjährigen CMS vom 23. bis 26. September in
    Berlin innovative Lösungen für eine nachhaltigere, smartere und ergonomischere
    Reinigung. Im Zentrum des Auftritts am knapp 700 m2 großen Stand (Halle 6.2a, am
    Stand 111) stehen Technologien und Services, die den Arbeitsalltag erleichtern
    und Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

    "Die internationale Fachmesse für Reinigung und Hygiene ist für uns die ideale
    Plattform, um Besucherinnen und Besuchern live zu zeigen, was moderne
    Reinigungsrobotik heute leisten kann und wie innovative Technologien dazu
    beitragen, die körperliche Belastung zu verringern und die Umwelt zu schonen -
    effizient, intelligent und zukunftsweisend", erläutert Matthias Rucker,
    Vorstandsvorsitzender der igefa SE & Co. KG.

    Nachhaltigere Sortimente und effizientere Prozesse

    Ein Schwerpunkt liegt auf den Nachhaltigkeitsangeboten der igefa. Sie sind
    integrale Bestandteile der Unternehmensstrategie, um eine verantwortungsvolle
    Lieferkette, den Ausbau nachhaltigerer Sortimente und Dienstleistungen sowie die
    Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Organisation zu gewährleisten. So
    hilft der ingreen Report als datenbasiertes Analyse-Tool Unternehmen dabei, die
    Beschaffung nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Er bewertet das
    Einkaufsverhalten anhand ökologischer und sozialer Kriterien und liefert
    konkrete Kennzahlen für CSR-Reporting und Klimabilanz, die gezielt für die
    Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
    genutzt werden können. Der Nachhaltige Warenkorb der igefa hebt Produkte hervor,
    die im Vergleich zu anderen durch besonders hohe ökologische und soziale
    Standards überzeugen. Grundlage für die Aufnahme sind strenge Hersteller- und
    Produktkriterien. So dient der Warenkorb als verlässliche Orientierungshilfe für
    Unternehmen, die ihre Beschaffung nachhaltiger und verantwortungsbewusster
    gestalten möchten. Außerdem bietet das Unternehmen gezielte Unterstützung bei
    der Umsetzung der ab 2026 geltenden EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die den
    Import und Handel entwaldungsrelevanter Produkte reguliert. Dazu zählen
    transparente Lieferketten, entwaldungsfreie Produktalternativen sowie digitale
    Tools zur Nachverfolgbarkeit und Dokumentation.

    Von Exoskeletten bis Kühlkleidung: igefa präsentiert praxisnahe Schutzlösungen

    Die Expertinnen und Experten der igefa beraten am Stand zu Persönlicher
    Schutzausrüstung (PSA) und zeigen ein umfassendes Angebot an Arbeitsbekleidung
    sowie innovativem Arbeitsschutz. So unterstützen beispielsweise Exoskelette, die
    über der Kleidung getragen werden, die natürlichen Bewegungen bei körperlich
    anstrengenden Tätigkeiten wie Heben oder Arbeiten über Kopf. Kühlkleidung ist
    besonders in heißen Arbeitsumgebungen oder auf Baustellen nützlich und kann
    Überhitzung und Ermüdung nachweislich vorbeugen. Maßgefertigte ergonomische
    Sohlen bieten individuellen Komfort für die Füße, was Schmerzen und Ermüdung
    reduziert. Ihre individuellen Sohlen können sich Besucherinnen und Besucher in
    nur vier Minuten direkt am igefa-Stand herstellen lassen. Als weiteres Highlight
    präsentiert die igefa live, was moderne Reinigungsrobotik zu bieten hat.

    Auch das diesjährige gastronomische Angebot ist wieder auf einem hohen Niveau
    und rundet den Besuch des igefa-Standes ab. Ein besonderes Highlight erwartet
    die Besucherinnen und Besucher zudem am Donnerstagabend in Halle 6.2b: Auf dem
    igefa-Festival können sie bei Musik, regionalen Köstlichkeiten und kühlen Drinks
    den Messetag ausklingen lassen und in lockerer Atmosphäre netzwerken.

    Ebenfalls als Aussteller vor Ort auf der Standfläche sind die igefa
    Premium-Partner Wepa, Kimberly-Clark Professional, Deiss, SC Johnson, Mapa,
    Ecolab und Ansell.

    Pressekontakt:

    Nadine Tulimat
    mailto:Nadine.tulimat@igefa.de
    +49 160 96209084

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171003/6105612
    OTS: IGEFA SE & Co. KG


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    igefa stellt innovative Lösungen für nachhaltigere und ergonomische Reinigung auf der CMS 2025 vor (FOTO) Unter dem Motto "Mensch im Fokus, Umwelt im Blick" präsentiert die igefa auf der diesjährigen CMS vom 23. bis 26. September in Berlin innovative Lösungen für eine nachhaltigere, smartere und ergonomischere Reinigung. Im Zentrum des Auftritts am …