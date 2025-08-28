igefa stellt innovative Lösungen für nachhaltigere und ergonomische Reinigung auf der CMS 2025 vor (FOTO)
Neumünster (ots) - Unter dem Motto "Mensch im Fokus, Umwelt im Blick"
präsentiert die igefa auf der diesjährigen CMS vom 23. bis 26. September in
Berlin innovative Lösungen für eine nachhaltigere, smartere und ergonomischere
Reinigung. Im Zentrum des Auftritts am knapp 700 m2 großen Stand (Halle 6.2a, am
Stand 111) stehen Technologien und Services, die den Arbeitsalltag erleichtern
und Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.
"Die internationale Fachmesse für Reinigung und Hygiene ist für uns die ideale
Plattform, um Besucherinnen und Besuchern live zu zeigen, was moderne
Reinigungsrobotik heute leisten kann und wie innovative Technologien dazu
beitragen, die körperliche Belastung zu verringern und die Umwelt zu schonen -
effizient, intelligent und zukunftsweisend", erläutert Matthias Rucker,
Vorstandsvorsitzender der igefa SE & Co. KG.
Nachhaltigere Sortimente und effizientere Prozesse
Ein Schwerpunkt liegt auf den Nachhaltigkeitsangeboten der igefa. Sie sind
integrale Bestandteile der Unternehmensstrategie, um eine verantwortungsvolle
Lieferkette, den Ausbau nachhaltigerer Sortimente und Dienstleistungen sowie die
Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Organisation zu gewährleisten. So
hilft der ingreen Report als datenbasiertes Analyse-Tool Unternehmen dabei, die
Beschaffung nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Er bewertet das
Einkaufsverhalten anhand ökologischer und sozialer Kriterien und liefert
konkrete Kennzahlen für CSR-Reporting und Klimabilanz, die gezielt für die
Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben
genutzt werden können. Der Nachhaltige Warenkorb der igefa hebt Produkte hervor,
die im Vergleich zu anderen durch besonders hohe ökologische und soziale
Standards überzeugen. Grundlage für die Aufnahme sind strenge Hersteller- und
Produktkriterien. So dient der Warenkorb als verlässliche Orientierungshilfe für
Unternehmen, die ihre Beschaffung nachhaltiger und verantwortungsbewusster
gestalten möchten. Außerdem bietet das Unternehmen gezielte Unterstützung bei
der Umsetzung der ab 2026 geltenden EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die den
Import und Handel entwaldungsrelevanter Produkte reguliert. Dazu zählen
transparente Lieferketten, entwaldungsfreie Produktalternativen sowie digitale
Tools zur Nachverfolgbarkeit und Dokumentation.
Von Exoskeletten bis Kühlkleidung: igefa präsentiert praxisnahe Schutzlösungen
Die Expertinnen und Experten der igefa beraten am Stand zu Persönlicher
Schutzausrüstung (PSA) und zeigen ein umfassendes Angebot an Arbeitsbekleidung
sowie innovativem Arbeitsschutz. So unterstützen beispielsweise Exoskelette, die
über der Kleidung getragen werden, die natürlichen Bewegungen bei körperlich
anstrengenden Tätigkeiten wie Heben oder Arbeiten über Kopf. Kühlkleidung ist
besonders in heißen Arbeitsumgebungen oder auf Baustellen nützlich und kann
Überhitzung und Ermüdung nachweislich vorbeugen. Maßgefertigte ergonomische
Sohlen bieten individuellen Komfort für die Füße, was Schmerzen und Ermüdung
reduziert. Ihre individuellen Sohlen können sich Besucherinnen und Besucher in
nur vier Minuten direkt am igefa-Stand herstellen lassen. Als weiteres Highlight
präsentiert die igefa live, was moderne Reinigungsrobotik zu bieten hat.
Auch das diesjährige gastronomische Angebot ist wieder auf einem hohen Niveau
und rundet den Besuch des igefa-Standes ab. Ein besonderes Highlight erwartet
die Besucherinnen und Besucher zudem am Donnerstagabend in Halle 6.2b: Auf dem
igefa-Festival können sie bei Musik, regionalen Köstlichkeiten und kühlen Drinks
den Messetag ausklingen lassen und in lockerer Atmosphäre netzwerken.
Ebenfalls als Aussteller vor Ort auf der Standfläche sind die igefa
Premium-Partner Wepa, Kimberly-Clark Professional, Deiss, SC Johnson, Mapa,
Ecolab und Ansell.
Pressekontakt:
Nadine Tulimat
mailto:Nadine.tulimat@igefa.de
+49 160 96209084
