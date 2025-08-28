igefa stellt innovative Lösungen für nachhaltigere und ergonomische Reinigung auf der CMS 2025 vor (FOTO)

Neumünster (ots) - Unter dem Motto "Mensch im Fokus, Umwelt im Blick"

präsentiert die igefa auf der diesjährigen CMS vom 23. bis 26. September in

Berlin innovative Lösungen für eine nachhaltigere, smartere und ergonomischere

Reinigung. Im Zentrum des Auftritts am knapp 700 m2 großen Stand (Halle 6.2a, am

Stand 111) stehen Technologien und Services, die den Arbeitsalltag erleichtern

und Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.



"Die internationale Fachmesse für Reinigung und Hygiene ist für uns die ideale

Plattform, um Besucherinnen und Besuchern live zu zeigen, was moderne

Reinigungsrobotik heute leisten kann und wie innovative Technologien dazu

beitragen, die körperliche Belastung zu verringern und die Umwelt zu schonen -

effizient, intelligent und zukunftsweisend", erläutert Matthias Rucker,

Vorstandsvorsitzender der igefa SE & Co. KG.





Nachhaltigere Sortimente und effizientere ProzesseEin Schwerpunkt liegt auf den Nachhaltigkeitsangeboten der igefa. Sie sindintegrale Bestandteile der Unternehmensstrategie, um eine verantwortungsvolleLieferkette, den Ausbau nachhaltigerer Sortimente und Dienstleistungen sowie dieReduzierung des ökologischen Fußabdrucks der Organisation zu gewährleisten. Sohilft der ingreen Report als datenbasiertes Analyse-Tool Unternehmen dabei, dieBeschaffung nachhaltiger und effizienter zu gestalten. Er bewertet dasEinkaufsverhalten anhand ökologischer und sozialer Kriterien und liefertkonkrete Kennzahlen für CSR-Reporting und Klimabilanz, die gezielt für dieUmsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien und die Einhaltung gesetzlicher Vorgabengenutzt werden können. Der Nachhaltige Warenkorb der igefa hebt Produkte hervor,die im Vergleich zu anderen durch besonders hohe ökologische und sozialeStandards überzeugen. Grundlage für die Aufnahme sind strenge Hersteller- undProduktkriterien. So dient der Warenkorb als verlässliche Orientierungshilfe fürUnternehmen, die ihre Beschaffung nachhaltiger und verantwortungsbewusstergestalten möchten. Außerdem bietet das Unternehmen gezielte Unterstützung beider Umsetzung der ab 2026 geltenden EU-Entwaldungsverordnung (EUDR), die denImport und Handel entwaldungsrelevanter Produkte reguliert. Dazu zählentransparente Lieferketten, entwaldungsfreie Produktalternativen sowie digitaleTools zur Nachverfolgbarkeit und Dokumentation.Von Exoskeletten bis Kühlkleidung: igefa präsentiert praxisnahe SchutzlösungenDie Expertinnen und Experten der igefa beraten am Stand zu PersönlicherSchutzausrüstung (PSA) und zeigen ein umfassendes Angebot an Arbeitsbekleidungsowie innovativem Arbeitsschutz. So unterstützen beispielsweise Exoskelette, dieüber der Kleidung getragen werden, die natürlichen Bewegungen bei körperlichanstrengenden Tätigkeiten wie Heben oder Arbeiten über Kopf. Kühlkleidung istbesonders in heißen Arbeitsumgebungen oder auf Baustellen nützlich und kannÜberhitzung und Ermüdung nachweislich vorbeugen. Maßgefertigte ergonomischeSohlen bieten individuellen Komfort für die Füße, was Schmerzen und Ermüdungreduziert. Ihre individuellen Sohlen können sich Besucherinnen und Besucher innur vier Minuten direkt am igefa-Stand herstellen lassen. Als weiteres Highlightpräsentiert die igefa live, was moderne Reinigungsrobotik zu bieten hat.Auch das diesjährige gastronomische Angebot ist wieder auf einem hohen Niveauund rundet den Besuch des igefa-Standes ab. Ein besonderes Highlight erwartetdie Besucherinnen und Besucher zudem am Donnerstagabend in Halle 6.2b: Auf demigefa-Festival können sie bei Musik, regionalen Köstlichkeiten und kühlen Drinksden Messetag ausklingen lassen und in lockerer Atmosphäre netzwerken.Ebenfalls als Aussteller vor Ort auf der Standfläche sind die igefaPremium-Partner Wepa, Kimberly-Clark Professional, Deiss, SC Johnson, Mapa,Ecolab und Ansell.