    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Debeka erhält Auszeichnung für Energiemanagement und baut erneuerbare Energien am Hauptsitz weiter aus (FOTO)

    Koblenz (ots) - Mit neuen Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und weiteren
    Effizienzmaßnahmen setzt die Versicherungsgruppe konsequent auf Nachhaltigkeit
    und Ressourcenschonung.

    Debeka erhält Zertifizierung des Energiemanagements

    Die Debeka, einer der größten Versicherungs- und Bausparkassenanbieter
    Deutschlands, wurde im Juli 2025 für ihr Energiemanagementsystem - nach DIN EN
    ISO 50001 - ausgezeichnet. Die Zertifizierung durch die Deutsche
    Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft mbH (DMSZ) umfasst insgesamt über
    200 Debeka-Standorte bundesweit. Ziel ist die systematische Erfassung, Analyse
    und Reduktion von Energieverbräuchen und CO2-Emissionen. Ein interdisziplinäres
    Team, unterstützt vom lokalen Energieversorger evm, hat das System aufgebaut und
    weiterentwickelt.

    "Mit dem zertifizierten Energiemanagementsystem schafft die Debeka die
    Grundlage, ihre Energieeffizienz fortlaufend und messbar zu steigern. Das
    reduziert nicht nur nachhaltig CO2-Emissionen, sondern sichert auch die
    Zukunftsfähigkeit der Debeka-Standorte. Gerade für Versicherungsunternehmen ist
    die nachhaltige Steuerung von Ressourcen ein entscheidender Baustein der
    gesellschaftlichen Verantwortung", sagt Ralf Degenhart, Vorstandsmitglied der
    Debeka.

    Debeka forciert Ausbau erneuerbarer Energien

    Am Hauptsitz in Koblenz investiert die Debeka gezielt in energieeffiziente
    Anlagen: Im Jahr 2024 wurden elf Wärmepumpen mit einer Gesamtleistung von 600
    Kilowatt installiert, die das gesamte Debeka-Logistikzentrum in
    Koblenz-Bubenheim mit 100 Prozent Ökostrom beheizen. Zusätzlich wurden 232 neue
    Photovoltaik-Module auf dem Parkhaus der Unternehmenszentrale im Koblenzer
    Stadtteil Rauental installiert, die jährlich rund 80.000 Kilowattstunden Strom
    erzeugen - das entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 20 Einfamilienhäusern.
    Der erzeugte Strom wird vollständig für den Betrieb des Debeka-Campus genutzt.
    Zwei weitere Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen sind im Rahmen der Sanierung am
    Hauptsitz in Planung. So wird dort die Klimatisierung, d. h. sowohl das Heizen
    als auch das Kühlen, zu 100 Prozent CO2 neutral.

    "Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist für uns enorm wichtig - nicht nur
    im Hinblick auf wirtschaftliche Einsparungen, sondern auch aus
    Umweltschutzgründen. Als Unternehmen haben wir dabei schließlich auch eine
    besondere Verantwortung. Das haben wir auch bei der Sanierung unseres
    Debeka-Hochhauses sowie bei unserem Erweiterungsbau berücksichtigt", sagt Ralf
    Degenhart.

    Investitionen in Gebäudetechnik und nachhaltige Infrastruktur

    Im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Stammsitzes wurden zahlreiche
    Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umgesetzt. Der im November 2023
    eröffnete Erweiterungsbau ist zehn Prozent effizienter als es die damals
    geltende Energieeinsparverordnung forderte. Die Fassade ist vollständig
    wärmegedämmt, zwei Drittel der Fläche bestehen aus Glas, was den
    Tageslichteintrag erhöht und den Strombedarf für Beleuchtung senkt. Vertikale
    Lisenen, Sonnenschutzverglasung und innenliegender Blendschutz reduzieren den
    Kühlbedarf. Heiz- und Kühldecken in den Büroetagen ermöglichen effizientes
    Heizen und Kühlen. Die Beleuchtung erfolgt über tageslicht- und
    präsenzgesteuerte LED-Technik mit hoher Lebensdauer und geringem Stromverbrauch.

    Mit dem Bezug des Erweiterungsneubaus konnten zahlreiche angemietete Objekte
    aufgegeben werden, was die Energie- und Ressourceneffizienz weiter steigert.

    Mitarbeitende als Teil der Energiewende

    "Unsere Mitarbeitenden werden aktiv in das Energiemanagement eingebunden",
    betont Vorstandsmitglied Ralf Degenhart. "Regelmäßige Informationen, Schulungen
    und konkrete Handlungsempfehlungen fördern das Bewusstsein für Energieeffizienz
    im Arbeitsalltag. Beispiele sind der bewusste Umgang mit Beleuchtung, Lüftung
    und Wasser sowie die Nutzung von Treppen statt Aufzügen. Energieeffizienz wird
    als Teamaufgabe verstanden und ist fest im Leitbild der Debeka verankert."

    Ausblick: Weitere Maßnahmen und Ziele

    Die Debeka plant, den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu erhöhen und
    zusätzliche Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Hauptverwaltung zu
    installieren. Im Rahmen der energetischen Sanierung des Bestandsgebäudes sind
    weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur CO2-Reduktion
    vorgesehen. Die jährlichen Audits und die kontinuierliche Überprüfung der
    Maßnahmen sichern den langfristigen Erfolg der Strategie.

    Pressekontakt:

    Dr. Gerd Benner
    Leiter Unternehmenskommunikation
    Telefon (02 61) 4 98 - 11 00

    Christian Arns
    Abteilungsleiter Konzernkommunikation
    Telefon (02 61) 4 98 - 11 22

    Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
    Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
    56058 Koblenz

    Telefon (02 61) 4 98 - 11 88
    Telefax (02 61) 4 98 - 11 11

    E-Mail mailto:presse@debeka.de
    Internet http://www.debeka.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/6105618
    OTS: Debeka Versicherungsgruppe




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Debeka erhält Auszeichnung für Energiemanagement und baut erneuerbare Energien am Hauptsitz weiter aus (FOTO) Mit neuen Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und weiteren Effizienzmaßnahmen setzt die Versicherungsgruppe konsequent auf Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung. Debeka erhält Zertifizierung des Energiemanagements Die Debeka, einer der größten …