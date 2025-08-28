Debeka erhält Auszeichnung für Energiemanagement und baut erneuerbare Energien am Hauptsitz weiter aus (FOTO)

Koblenz (ots) - Mit neuen Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und weiteren

Effizienzmaßnahmen setzt die Versicherungsgruppe konsequent auf Nachhaltigkeit

und Ressourcenschonung.



Debeka erhält Zertifizierung des Energiemanagements





Die Debeka, einer der größten Versicherungs- und Bausparkassenanbieter

Deutschlands, wurde im Juli 2025 für ihr Energiemanagementsystem - nach DIN EN

ISO 50001 - ausgezeichnet. Die Zertifizierung durch die Deutsche

Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft mbH (DMSZ) umfasst insgesamt über

200 Debeka-Standorte bundesweit. Ziel ist die systematische Erfassung, Analyse

und Reduktion von Energieverbräuchen und CO2-Emissionen. Ein interdisziplinäres

Team, unterstützt vom lokalen Energieversorger evm, hat das System aufgebaut und

weiterentwickelt.



"Mit dem zertifizierten Energiemanagementsystem schafft die Debeka die

Grundlage, ihre Energieeffizienz fortlaufend und messbar zu steigern. Das

reduziert nicht nur nachhaltig CO2-Emissionen, sondern sichert auch die

Zukunftsfähigkeit der Debeka-Standorte. Gerade für Versicherungsunternehmen ist

die nachhaltige Steuerung von Ressourcen ein entscheidender Baustein der

gesellschaftlichen Verantwortung", sagt Ralf Degenhart, Vorstandsmitglied der

Debeka.



Debeka forciert Ausbau erneuerbarer Energien



Am Hauptsitz in Koblenz investiert die Debeka gezielt in energieeffiziente

Anlagen: Im Jahr 2024 wurden elf Wärmepumpen mit einer Gesamtleistung von 600

Kilowatt installiert, die das gesamte Debeka-Logistikzentrum in

Koblenz-Bubenheim mit 100 Prozent Ökostrom beheizen. Zusätzlich wurden 232 neue

Photovoltaik-Module auf dem Parkhaus der Unternehmenszentrale im Koblenzer

Stadtteil Rauental installiert, die jährlich rund 80.000 Kilowattstunden Strom

erzeugen - das entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 20 Einfamilienhäusern.

Der erzeugte Strom wird vollständig für den Betrieb des Debeka-Campus genutzt.

Zwei weitere Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen sind im Rahmen der Sanierung am

Hauptsitz in Planung. So wird dort die Klimatisierung, d. h. sowohl das Heizen

als auch das Kühlen, zu 100 Prozent CO2 neutral.



"Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist für uns enorm wichtig - nicht nur

im Hinblick auf wirtschaftliche Einsparungen, sondern auch aus

Umweltschutzgründen. Als Unternehmen haben wir dabei schließlich auch eine

besondere Verantwortung. Das haben wir auch bei der Sanierung unseres

Debeka-Hochhauses sowie bei unserem Erweiterungsbau berücksichtigt", sagt Ralf

Degenhart.



Investitionen in Gebäudetechnik und nachhaltige Infrastruktur



Im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Stammsitzes wurden zahlreiche

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umgesetzt. Der im November 2023

eröffnete Erweiterungsbau ist zehn Prozent effizienter als es die damals

geltende Energieeinsparverordnung forderte. Die Fassade ist vollständig

wärmegedämmt, zwei Drittel der Fläche bestehen aus Glas, was den

Tageslichteintrag erhöht und den Strombedarf für Beleuchtung senkt. Vertikale

Lisenen, Sonnenschutzverglasung und innenliegender Blendschutz reduzieren den

Kühlbedarf. Heiz- und Kühldecken in den Büroetagen ermöglichen effizientes

Heizen und Kühlen. Die Beleuchtung erfolgt über tageslicht- und

präsenzgesteuerte LED-Technik mit hoher Lebensdauer und geringem Stromverbrauch.



Mit dem Bezug des Erweiterungsneubaus konnten zahlreiche angemietete Objekte

aufgegeben werden, was die Energie- und Ressourceneffizienz weiter steigert.



Mitarbeitende als Teil der Energiewende



"Unsere Mitarbeitenden werden aktiv in das Energiemanagement eingebunden",

betont Vorstandsmitglied Ralf Degenhart. "Regelmäßige Informationen, Schulungen

und konkrete Handlungsempfehlungen fördern das Bewusstsein für Energieeffizienz

im Arbeitsalltag. Beispiele sind der bewusste Umgang mit Beleuchtung, Lüftung

und Wasser sowie die Nutzung von Treppen statt Aufzügen. Energieeffizienz wird

als Teamaufgabe verstanden und ist fest im Leitbild der Debeka verankert."



Ausblick: Weitere Maßnahmen und Ziele



Die Debeka plant, den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu erhöhen und

zusätzliche Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Hauptverwaltung zu

installieren. Im Rahmen der energetischen Sanierung des Bestandsgebäudes sind

weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur CO2-Reduktion

vorgesehen. Die jährlichen Audits und die kontinuierliche Überprüfung der

Maßnahmen sichern den langfristigen Erfolg der Strategie.



