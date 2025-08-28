Debeka erhält Auszeichnung für Energiemanagement und baut erneuerbare Energien am Hauptsitz weiter aus (FOTO)
Koblenz (ots) - Mit neuen Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und weiteren
Die Debeka, einer der größten Versicherungs- und Bausparkassenanbieter
Deutschlands, wurde im Juli 2025 für ihr Energiemanagementsystem - nach DIN EN
ISO 50001 - ausgezeichnet. Die Zertifizierung durch die Deutsche
Managementsystem Zertifizierungsgesellschaft mbH (DMSZ) umfasst insgesamt über
200 Debeka-Standorte bundesweit. Ziel ist die systematische Erfassung, Analyse
und Reduktion von Energieverbräuchen und CO2-Emissionen. Ein interdisziplinäres
Team, unterstützt vom lokalen Energieversorger evm, hat das System aufgebaut und
weiterentwickelt.
"Mit dem zertifizierten Energiemanagementsystem schafft die Debeka die
Grundlage, ihre Energieeffizienz fortlaufend und messbar zu steigern. Das
reduziert nicht nur nachhaltig CO2-Emissionen, sondern sichert auch die
Zukunftsfähigkeit der Debeka-Standorte. Gerade für Versicherungsunternehmen ist
die nachhaltige Steuerung von Ressourcen ein entscheidender Baustein der
gesellschaftlichen Verantwortung", sagt Ralf Degenhart, Vorstandsmitglied der
Debeka.
Debeka forciert Ausbau erneuerbarer Energien
Am Hauptsitz in Koblenz investiert die Debeka gezielt in energieeffiziente
Anlagen: Im Jahr 2024 wurden elf Wärmepumpen mit einer Gesamtleistung von 600
Kilowatt installiert, die das gesamte Debeka-Logistikzentrum in
Koblenz-Bubenheim mit 100 Prozent Ökostrom beheizen. Zusätzlich wurden 232 neue
Photovoltaik-Module auf dem Parkhaus der Unternehmenszentrale im Koblenzer
Stadtteil Rauental installiert, die jährlich rund 80.000 Kilowattstunden Strom
erzeugen - das entspricht dem Jahresverbrauch von etwa 20 Einfamilienhäusern.
Der erzeugte Strom wird vollständig für den Betrieb des Debeka-Campus genutzt.
Zwei weitere Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen sind im Rahmen der Sanierung am
Hauptsitz in Planung. So wird dort die Klimatisierung, d. h. sowohl das Heizen
als auch das Kühlen, zu 100 Prozent CO2 neutral.
"Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist für uns enorm wichtig - nicht nur
im Hinblick auf wirtschaftliche Einsparungen, sondern auch aus
Umweltschutzgründen. Als Unternehmen haben wir dabei schließlich auch eine
besondere Verantwortung. Das haben wir auch bei der Sanierung unseres
Debeka-Hochhauses sowie bei unserem Erweiterungsbau berücksichtigt", sagt Ralf
Degenhart.
Investitionen in Gebäudetechnik und nachhaltige Infrastruktur
Im Zuge der Sanierung und Erweiterung des Stammsitzes wurden zahlreiche
Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz umgesetzt. Der im November 2023
eröffnete Erweiterungsbau ist zehn Prozent effizienter als es die damals
geltende Energieeinsparverordnung forderte. Die Fassade ist vollständig
wärmegedämmt, zwei Drittel der Fläche bestehen aus Glas, was den
Tageslichteintrag erhöht und den Strombedarf für Beleuchtung senkt. Vertikale
Lisenen, Sonnenschutzverglasung und innenliegender Blendschutz reduzieren den
Kühlbedarf. Heiz- und Kühldecken in den Büroetagen ermöglichen effizientes
Heizen und Kühlen. Die Beleuchtung erfolgt über tageslicht- und
präsenzgesteuerte LED-Technik mit hoher Lebensdauer und geringem Stromverbrauch.
Mit dem Bezug des Erweiterungsneubaus konnten zahlreiche angemietete Objekte
aufgegeben werden, was die Energie- und Ressourceneffizienz weiter steigert.
Mitarbeitende als Teil der Energiewende
"Unsere Mitarbeitenden werden aktiv in das Energiemanagement eingebunden",
betont Vorstandsmitglied Ralf Degenhart. "Regelmäßige Informationen, Schulungen
und konkrete Handlungsempfehlungen fördern das Bewusstsein für Energieeffizienz
im Arbeitsalltag. Beispiele sind der bewusste Umgang mit Beleuchtung, Lüftung
und Wasser sowie die Nutzung von Treppen statt Aufzügen. Energieeffizienz wird
als Teamaufgabe verstanden und ist fest im Leitbild der Debeka verankert."
Ausblick: Weitere Maßnahmen und Ziele
Die Debeka plant, den Anteil erneuerbarer Energien weiter zu erhöhen und
zusätzliche Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Hauptverwaltung zu
installieren. Im Rahmen der energetischen Sanierung des Bestandsgebäudes sind
weitere Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur CO2-Reduktion
vorgesehen. Die jährlichen Audits und die kontinuierliche Überprüfung der
Maßnahmen sichern den langfristigen Erfolg der Strategie.
Pressekontakt:
Dr. Gerd Benner
Leiter Unternehmenskommunikation
Telefon (02 61) 4 98 - 11 00
Christian Arns
Abteilungsleiter Konzernkommunikation
Telefon (02 61) 4 98 - 11 22
Debeka Krankenversicherungsverein a. G.
Debeka Lebensversicherungsverein a. G.
56058 Koblenz
Telefon (02 61) 4 98 - 11 88
Telefax (02 61) 4 98 - 11 11
E-Mail mailto:presse@debeka.de
Internet http://www.debeka.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/57398/6105618
OTS: Debeka Versicherungsgruppe
Autor folgen