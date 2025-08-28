    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFielmann AktievorwärtsNachrichten zu Fielmann

    AKTIE IM FOKUS

    Fielmann fallen nach Zahlen - Experte vorsichtig für US-Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Fielmann-Aktien fallen auf Tiefstand seit zwei Monaten.
    • Halbjahreszahlen bestätigen nur bereits bekannte Daten.
    • Expansion in den USA birgt Risiken für Margen und Dividende.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fielmann sind nach der Bekanntgabe detaillierter Halbjahreszahlen der Optikerkette auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Monaten gefallen. Echte Neuigkeiten brachten die Resultate also nicht. Zuletzt machten die Papiere denn auch einen Teil ihres Anfangsverlustes wett und notierten zuletzt noch 5,7 Prozent im Minus bei 53,40 Euro. Mit einem Kursgewinn von rund 28 Prozent im laufenden Jahr gehören die Papiere noch zu den besseren Werten im Nebenwerteindex SDax .

    Mit seinem Halbjahresbericht bestätige Fielmann die im Juli veröffentlichten Eckdaten sowie abermals die Jahresfinanzziele. Analyst Thomas Maul von der DZ Bank erwartet angesichts des bekräftigten Jahresausblicks keine größeren Anpassungen bei den Konsensschätzungen. Er begrüßte die ambitionierten Geschäftsziele, sieht aber in der bevorstehenden Expansionsphase erhöhte Risiken für seine Margen- und Dividendenerwartungen.

    Das Umsatzziel von Fielmann impliziere eine starke Entwicklung in den USA, wo auch mit weiteren bedeutenden Zukäufen zu rechnen sei, kommentierte ein Händler. Allerdings setze das Margenziel von 25 Prozent voraus, dass sich die Rentabilität des US-Geschäfts deutlich verbessern müsse. Insofern betrachte er die Expansion des Unternehmens in den USA weiterhin mit Vorsicht./edh/bek/mis

    Fielmann

    -5,30 %
    +1,97 %
    +0,35 %
    +1,06 %
    +35,71 %
    +54,14 %
    -7,39 %
    -2,32 %
    +182,11 %
    ISIN:DE0005772206WKN:577220

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie

    Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,77 % und einem Kurs von 53,90 auf Tradegate (28. August 2025, 11:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +1,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,35 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 4,48 Mrd..

    Fielmann zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 58,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Fielmann Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von -2,99 %/+25,00 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
