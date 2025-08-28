Wenig verändert - Fokus auf US-Wachstumszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Nach den jüngsten Kursgewinnen notierte der richtungweisende Euro-Bund-Future am Vormittag 0,04 Prozent im Plus bei 129,72 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,69 Prozent.

An den beiden Vortagen hatte noch die allgemeine Risikoaversion an den Finanzmärkten im Zuge der politischen Unsicherheiten rund um Frankreich die Anleihekurse stärker gestützt. In dem Land steht die Regierung wegen des Streits um die Haushaltskonsolidierung auf der Kippe. Am Donnerstag legten die Börsen wieder etwas zu, sodass die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatsanleihen gedämpft wurde.