    Kein anderer baut das

    Saabs neue Rakete macht Jagd auf Drohnenschwärme

    Erstmals bringt ein Rüstungskonzern eine spezielle Anti-Drohnen-Rakete auf den Markt. Saab liefert 2026 den Gamechanger.

    Für Sie zusammengefasst
    Kein anderer baut das - Saabs neue Rakete macht Jagd auf Drohnenschwärme
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    Der schwedische Rüstungskonzern Saab hat mit Nimbrix seine erste speziell zur Abwehr von Drohnen entwickelte Rakete vorgestellt. Die bodengestützte "Fire-and-Forget"-Rakete soll Ziele nach dem Abschuss autonom verfolgen und verfügt über einen aktiven Suchkopf sowie einen Gefechtskopf mit Luftsprengfunktion, der auch Drohnenschwärme bekämpfen kann. Die Reichweite beträgt bis zu fünf Kilometer. Erste Auslieferungen sind nach Unternehmensangaben für 2026 geplant.

    Die Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund, dass kostengünstige unbemannte Systeme zunehmend das Schlachtfeld prägen – etwa im Ukraine-Krieg, wo Drohnen zu einem entscheidenden Faktor geworden sind. Entsprechend suchen viele Staaten nach bezahlbaren Gegenmaßnahmen. "Nimbrix ist kostengünstig, was angesichts der Verbreitung unbemannter Flugsysteme auf dem Schlachtfeld von entscheidender Bedeutung ist", sagte Stefan Öberg, Leiter der Saab-Geschäftseinheit Missile Systems. Er betonte zudem die Dringlichkeit, eine schnelle und zugleich erschwingliche Lösung zu entwickeln.

    Saab hebt die flexible Einsatzfähigkeit hervor: Nimbrix kann eigenständig betrieben oder in bestehende Luftverteidigungssysteme integriert werden. Dank modularer Bauweise lässt sich die Rakete auf verschiedenen Fahrzeugen oder in stationären Konfigurationen installieren. Ziel ist es, durch die vergleichsweise günstige Herstellung eine große Zahl einsatzbereiter Systeme bereitzustellen, um die Luftverteidigungsabdeckung zu verbessern.

    Das Unternehmen bestätigte, dass bereits Gespräche mit potenziellen Kunden laufen, ohne Details zu nennen. Auf der Rüstungsmesse DSEI in London im September 2025 soll das System erstmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

    Saab, das bisher vor allem durch seine Kampfflugzeuge Gripen und andere Lenkwaffensysteme bekannt ist, erweitert mit Nimbrix sein Portfolio um ein System, das direkt auf die wachsende Drohnenbedrohung zugeschnitten ist. "Nimbrix ist unsere Antwort auf die unbemannten Bedrohungen aus der Luft, die in den vergangenen Jahren zugenommen haben. Es war besonders wichtig, schnell eine Lösung zu entwickeln und eine kostengünstige Rakete bereitzustellen, da wir wissen, dass solche Drohnen oft extrem günstig zu beschaffen sind", so Öberg.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 48,32EUR auf Tradegate (28. August 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



