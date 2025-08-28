JPMorgan stuft Krispy Kreme ab: Zweifel am Turnaround-Plan der Donut-Kette

Die Aktie des Unternehmens hat seit Jahresbeginn rund 62 Prozent an Wert verloren und damit seit dem Börsengang im Jahr 2021 deutlich enttäuscht. Besonders belastend war das Ende der Kooperation mit McDonald’s. CEO Josh Charlesworth hatte die Partnerschaft wegen nicht tragbarer Kosten beendet.

Die US-Investmentbank JPMorgan hat ihre Einschätzung für die Aktie von Krispy Kreme von "Neutral" auf "Underweight" gesenkt. Analyst Rahul Krotthapalli begründet die Herunterstufung mit einer Reihe von Rückschlägen, durch die sich das Unternehmen in einer schwierigen Lage befindet, und spricht von einem "Survival Mode". Ein Kursziel wurde nicht genannt.

In der Folge verkaufte Krispy Kreme Standorte im Ausland und stellte Teile des Geschäfts auf externe Lieferdienste um, um die Kosten zu senken. Laut JPMorgan bleibe jedoch das Kernproblem bestehen: Die besondere Attraktivität der Donuts liege im frischen Verzehr, was sich nur schwer in ein kosteneffizientes Liefermodell übertragen lasse.

Auch beim vorgestellten Turnaround-Plan äußert die Bank Zweifel. Vor allem die geplante Umstrukturierung internationaler Beteiligungen sei zeitaufwendig und risikobehaftet. Hinzu kommt, dass das US-Geschäft schwächelt: Das organische Umsatzwachstum bleibt hinter den Erwartungen zurück, während höhere Preise und zunehmender Wettbewerb die Entwicklung zusätzlich belasten.

Krotthapalli sieht zudem das starke Gewicht auf dem Geschäftsmodell "Delivered Fresh Daily" kritisch. Die damit verbundenen Lieferkosten seien hoch, während die Nachfrage möglicherweise überschätzt werde. Der Analyst weist darauf hin, dass weniger die Erreichbarkeit als vielmehr ein nachlassender Markenreiz das Wachstum bremst.

Damit steht Krispy Kreme vor der Herausforderung, sein Geschäftsmodell neu auszurichten, während die Aktie am Markt weiter unter Druck bleibt.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Krispy Kreme Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,65 % und einem Kurs von 3,08EUR auf Tradegate (28. August 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.



