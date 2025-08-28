    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Helaba mit sehr erfreulichem Ergebnis im ersten Halbjahr 2025

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Konzernergebnis vor Steuern steigt deutlich um 10,7 Prozent auf 458 Mio. Euro
    (Vorjahr: 413 Mio. Euro)
    - Risikovorsorgeaufwand sinkt um 13,3 Prozent auf -150 Mio. Euro (Vorjahr: -173
    Mio. Euro)
    - Starkes Kundengeschäft treibt operative Erträge (+3,5 Prozent);
    Kreditneugeschäft zieht deutlich an
    - Provisionsüberschuss steigt um 6,4 Prozent auf 290 Mio. Euro (Vorjahr: 272
    Mio. Euro); Zinsüberschuss sinkt marktbedingt um -7,0 Prozent auf 843 Mio.
    Euro (Vorjahr: 907 Mio. Euro)
    - Fair Value-Ergebnis verzeichnet starken Anstieg auf 164 Mio. Euro (Vorjahr: 78
    Mio. Euro)
    - Return on Equity mit 8,5 Prozent auf Vorjahresniveau, Cost Income Ratio bei
    59,6 Prozent (Vorjahr: 58,1 Prozent)
    - CET1-Quote steigt auf 16,3 Prozent
    - Prognose für Gesamtjahr unverändert: Ergebnis 2025 leicht unter Vorjahr

    Die Helaba hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 ihr Ergebnis
    erneut deutlich gesteigert. Das Konzernergebnis vor Steuern legte um 10,7
    Prozent auf 458 Mio. Euro (Vorjahr: 413 Mio. Euro) zu. Das deutliche Wachstum
    des Provisionsüberschusses und ein starkes Fair Value-Ergebnis trugen maßgeblich
    zu diesem Erfolg bei.

    "Das sehr erfreuliche Halbjahresergebnis unterstreicht die strategische Stärke
    der Helaba, gerade auch in konjunkturell herausfordernden Zeiten", bilanziert
    Thomas Groß, CEO der Helaba. "Alle Geschäftssegmente haben einen positiven
    Ergebnisbeitrag beigesteuert. Im Provisionsgeschäft haben wir den positiven
    Ertragstrend weiter fortgeschrieben. Darüber hinaus hat sich das
    Kreditneugeschäft sehr positiv entwickelt. Wir gehen unseren Weg konsequent
    weiter, investieren in unsere Zukunft, unsere IT-Infrastruktur, AI-Projekte und
    weitere Wachstumsinitiativen", so Groß weiter.

    Die Helaba hat das operative Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 weiter gesteigert.
    Treiber dieser positiven Entwicklung waren insbesondere der erneut deutlich
    gestiegene Provisionsüberschuss sowie das Fair Value-Ergebnis aus dem
    Kundengeschäft. Der Provisionsüberschuss legte um 6,4 Prozent auf 290 Mio. Euro
    zu (Vorjahr: 272 Mio. Euro). Das Fair Value-Ergebnis stieg deutlich auf 164 Mio.
    Euro (Vorjahr: 78 Mio. Euro) und konnte damit den marktbedingten Rückgang des
    Zinsüberschusses um 7,0 Prozent auf 843 Mio. Euro (Vorjahr: 907 Mio. Euro)
    überkompensieren. Im nichtzinstragenden Geschäft wuchs das Ergebnis aus als
    Finanzinvestitionen gehaltenen Immobilien um 1,7 Prozent auf 134 Mio. Euro
    (Vorjahr: 131 Mio. Euro).

    Der Verwaltungsaufwand stieg um 3,4 Prozent auf 915 Mio. Euro (Vorjahr: 884 Mio.
    Euro). Hier machten sich vor allem steigende Personalkosten aufgrund von
    Tarifanpassungen, der im Zuge der Helaba-Wachstumsstrategie notwendige
    Personalaufbau in der Helaba-Gruppe sowie die Modernisierung der
    IT-Infrastruktur und die Weiterentwicklung des Einsatzes von KI (Künstliche
    Intelligenz) in allen Teilen der Bank bemerkbar. Entlastend wirkten rückläufige
    Beiträge zu den Sicherungseinrichtungen des SGVHT und des DSGV.

    Die Netto-Zuführung zur Risikovorsorge reduzierte sich deutlich um 13,3 Prozent
    auf -150 Mio. Euro (Vorjahr: -173 Mio. Euro). In der Zuführung zur
    Risikovorsorge wurden explizit geopolitische Risiken und Risiken aus der
    Handelspolitik der US-Administration berücksichtigt.

    Thomas Groß blickt optimistisch in die Zukunft: "Das sehr erfreuliche
    Halbjahresergebnis zeigt, dass wir mit unserem auf Wachstum ausgerichteten,
    breit diversifizierten Geschäftsmodell gut für die Zukunft aufgestellt sind. Die
    andauernden geopolitischen Konflikte und die Unsicherheiten mit Blick auf die
    amerikanische Handelspolitik werden das Marktumfeld auch im zweiten Halbjahr
    2025 beeinflussen. Die sich vorsichtig abzeichnende Erholung der
    Binnenkonjunktur und die aktuellen Konjunkturpakete sollten im Gegenzug für eine
    Erholung bei den Investitionen sorgen. Zudem wirken eine geringere Inflation und
    ein niedrigeres Zinsniveau positiv auf die Kapital- und die Immobilienmärkte.
    Gute Chancen für weiteres Wachstum sehen wir auch in der nachhaltigen
    Transformation der Wirtschaftssysteme. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wir
    unverändert einen Vorsteuergewinn nur leicht unter Vorjahresniveau.
    Mittelfristig werden wir ein Ergebnis von nachhaltig über 1 Mrd. Euro
    erwirtschaften."

    Pressekontakt:

    Rolf Benders
    Kommunikation und Marketing

    Helaba
    Landesbank Hessen-Thüringen
    Girozentrale
    MAIN TOWER
    Neue Mainzer Str. 52-58
    60311 Frankfurt
    Tel.: 069/9132-2877
    e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
    Internet: http://www.helaba.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6105656
    OTS: Helaba
    ISIN: DE000HLB0A20




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    Helaba mit sehr erfreulichem Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 - Konzernergebnis vor Steuern steigt deutlich um 10,7 Prozent auf 458 Mio. Euro (Vorjahr: 413 Mio. Euro) - Risikovorsorgeaufwand sinkt um 13,3 Prozent auf -150 Mio. Euro (Vorjahr: -173 Mio. Euro) - Starkes Kundengeschäft treibt operative Erträge …