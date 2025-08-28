Helaba mit sehr erfreulichem Ergebnis im ersten Halbjahr 2025

Frankfurt am Main (ots) -



- Konzernergebnis vor Steuern steigt deutlich um 10,7 Prozent auf 458 Mio. Euro

(Vorjahr: 413 Mio. Euro)

- Risikovorsorgeaufwand sinkt um 13,3 Prozent auf -150 Mio. Euro (Vorjahr: -173

Mio. Euro)

- Starkes Kundengeschäft treibt operative Erträge (+3,5 Prozent);

Kreditneugeschäft zieht deutlich an

- Provisionsüberschuss steigt um 6,4 Prozent auf 290 Mio. Euro (Vorjahr: 272

Mio. Euro); Zinsüberschuss sinkt marktbedingt um -7,0 Prozent auf 843 Mio.

Euro (Vorjahr: 907 Mio. Euro)

- Fair Value-Ergebnis verzeichnet starken Anstieg auf 164 Mio. Euro (Vorjahr: 78

Mio. Euro)

- Return on Equity mit 8,5 Prozent auf Vorjahresniveau, Cost Income Ratio bei

59,6 Prozent (Vorjahr: 58,1 Prozent)

- CET1-Quote steigt auf 16,3 Prozent

- Prognose für Gesamtjahr unverändert: Ergebnis 2025 leicht unter Vorjahr



Die Helaba hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2025 ihr Ergebnis

erneut deutlich gesteigert. Das Konzernergebnis vor Steuern legte um 10,7

Prozent auf 458 Mio. Euro (Vorjahr: 413 Mio. Euro) zu. Das deutliche Wachstum

des Provisionsüberschusses und ein starkes Fair Value-Ergebnis trugen maßgeblich

zu diesem Erfolg bei.







"Das sehr erfreuliche Halbjahresergebnis unterstreicht die strategische Stärkeder Helaba, gerade auch in konjunkturell herausfordernden Zeiten", bilanziertThomas Groß, CEO der Helaba. "Alle Geschäftssegmente haben einen positivenErgebnisbeitrag beigesteuert. Im Provisionsgeschäft haben wir den positivenErtragstrend weiter fortgeschrieben. Darüber hinaus hat sich dasKreditneugeschäft sehr positiv entwickelt. Wir gehen unseren Weg konsequentweiter, investieren in unsere Zukunft, unsere IT-Infrastruktur, AI-Projekte undweitere Wachstumsinitiativen", so Groß weiter.Die Helaba hat das operative Ergebnis im ersten Halbjahr 2025 weiter gesteigert.Treiber dieser positiven Entwicklung waren insbesondere der erneut deutlichgestiegene Provisionsüberschuss sowie das Fair Value-Ergebnis aus demKundengeschäft. Der Provisionsüberschuss legte um 6,4 Prozent auf 290 Mio. Eurozu (Vorjahr: 272 Mio. Euro). Das Fair Value-Ergebnis stieg deutlich auf 164 Mio.Euro (Vorjahr: 78 Mio. Euro) und konnte damit den marktbedingten Rückgang desZinsüberschusses um 7,0 Prozent auf 843 Mio. Euro (Vorjahr: 907 Mio. Euro)überkompensieren. Im nichtzinstragenden Geschäft wuchs das Ergebnis aus alsFinanzinvestitionen gehaltenen Immobilien um 1,7 Prozent auf 134 Mio. Euro(Vorjahr: 131 Mio. Euro).Der Verwaltungsaufwand stieg um 3,4 Prozent auf 915 Mio. Euro (Vorjahr: 884 Mio.Euro). Hier machten sich vor allem steigende Personalkosten aufgrund vonTarifanpassungen, der im Zuge der Helaba-Wachstumsstrategie notwendigePersonalaufbau in der Helaba-Gruppe sowie die Modernisierung derIT-Infrastruktur und die Weiterentwicklung des Einsatzes von KI (KünstlicheIntelligenz) in allen Teilen der Bank bemerkbar. Entlastend wirkten rückläufigeBeiträge zu den Sicherungseinrichtungen des SGVHT und des DSGV.Die Netto-Zuführung zur Risikovorsorge reduzierte sich deutlich um 13,3 Prozentauf -150 Mio. Euro (Vorjahr: -173 Mio. Euro). In der Zuführung zurRisikovorsorge wurden explizit geopolitische Risiken und Risiken aus derHandelspolitik der US-Administration berücksichtigt.Thomas Groß blickt optimistisch in die Zukunft: "Das sehr erfreulicheHalbjahresergebnis zeigt, dass wir mit unserem auf Wachstum ausgerichteten,breit diversifizierten Geschäftsmodell gut für die Zukunft aufgestellt sind. Dieandauernden geopolitischen Konflikte und die Unsicherheiten mit Blick auf dieamerikanische Handelspolitik werden das Marktumfeld auch im zweiten Halbjahr2025 beeinflussen. Die sich vorsichtig abzeichnende Erholung derBinnenkonjunktur und die aktuellen Konjunkturpakete sollten im Gegenzug für eineErholung bei den Investitionen sorgen. Zudem wirken eine geringere Inflation undein niedrigeres Zinsniveau positiv auf die Kapital- und die Immobilienmärkte.Gute Chancen für weiteres Wachstum sehen wir auch in der nachhaltigenTransformation der Wirtschaftssysteme. Für das Geschäftsjahr 2025 erwarten wirunverändert einen Vorsteuergewinn nur leicht unter Vorjahresniveau.Mittelfristig werden wir ein Ergebnis von nachhaltig über 1 Mrd. Euroerwirtschaften."Pressekontakt:Rolf BendersKommunikation und MarketingHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.deInternet: http://www.helaba.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6105656OTS: HelabaISIN: DE000HLB0A20